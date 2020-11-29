Sözeri: "Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyoruz"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Balıkesirspor maçının ardından, "Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, sahasında Balıkesirspor'u 10 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bizden desteklerini esirgemeyen tüm camiamıza bu galibiyetimiz hediye olsun. Hafta içinde yaşadığımız Covid 19 hastalıklarından sonra 13 oyuncumuzdan yoksun sahaya çıktık. Yedek kalecimiz yoktu. Bir çok eksiğimize rağmen oyuncularımız bugün bir oyun karakteri koydular ortaya. Onun için oyuncularımı gönülden kutluyorum. Geldiğimizden bu yana bir oyun sistemi oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda da oyuncularımız antrenmanlarda çok istekli ve arzulu. Bunun da karşılığını geçen hafta ve bu hafta almaya başladık. Gol yemeden iki maçı tamamlamak da çok güzel bizim için. Bu da gösteriyor ki artık savunmayı da beraber yapabiliyoruz, hücumu da beraber yapabiliyoruz" diye konuştu.



"Oyunun hakimi bizdik"

Sözeri, oyunun tamamına yakınında hakimiyetin kendilerinde olduğunu ifade ederek, "Oyun kovalayan, futbol oynayama çalışan, gol pozisyonlarına giren bizdik. Direkten dönen bir topumuz var. Sadece maçın başında bir pozisyon haricinde başka pozisyon da vermedik rakibimize. O anlamda da güzel oldu. Oyuncularım bugün hakikaten kendilerine yakışır bir şekilde mevkileri olmamasına rağmen Berat'ı sağ bek, Feyyaz'ı stoper oynatarak çeşitlemeler yapsak da oyuncularımız nerede oynarlarsa oynasınlar formanın hakkını vereceklerini gösterdiler. Önümüzdeki maçlara aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyoruz. Önceden kaybediyorduk. Şimdi ise kazanma alışkanlığımızı getirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah büyük mesafe katedeceğiz. Ama devamlı gelişen bir oyunumuz olduğunu gördüğüm için de mutlu oluyorum. Devamlı gelişen bir mücadelemiz ve takım savunmamız var. O anlamda çok mutluyum. Ben zaten bunun sinyallerini oyuncularıma Altınordu maçının ikinci yarısında vermiştim. Görürsünüz böyle mücadele edersek böyle oynarsak artık galibiyetler gelecek diye. Son 2 haftada aldığımız 6 puan bizim elimizi çok rahatlattı. Tabii lig bitmiyor, devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.



"Federasyon Covid kararını yeniden değerlendirmeli"

Covid 19 salgını nedeniyle tüm takımlarda etkilenen futbolcular olduğunu vurulayan Sözeri, "Bunu federasyon yetkililerinin tekrar değerlendirmesi lazım. 30 kişilik kadrodan 17 tane oyuncu pozitif çıkması lazım ki maç ertelensin. Biz baktığımızda bugün 12 oyuncumuz pozitif. Az bir sayı değil. Bu sayı biraz daha geri çekilebilirse rekabet anlamında, futbolun keyfi anlamında daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bu benim acizane talebim. Federasyon yetkilileri değerlendirirse mutlu oluruz. Zorluklar içerisinde sadece biz değil tüm takımlar mücadele ediyor. Tabii ki federasyonun da bir programı var. Çarşamba pazar da oynayabiliriz. Hiç problem değil. Covid sayısının biraz düşürülmesi değerlendirilirse daha iyi olur diye düşünüyorum açıkçası" diye konuştu.

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