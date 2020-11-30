Burhaniye’de sazlık yangını korkuttu

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Burhaniye ilçesi Ören sahilinde çıkan sazlık yangını korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Meço Tatil Sitesi yanındaki sazlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yangın mahalline giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, bir saatlik uğraşı sonucu yangını sündürdü. Meço Sitesini duman altında bırakan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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