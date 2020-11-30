Balıkesir'de 57 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Adli makamlarca 5 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son bir haftada yaptıkları operasyonlarda 57 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 23.11.2020 29.11.2020 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 41 çalışmada 57 şüpheli şahıs yakalanırken adli makamlara sev edilen 5 şahıs tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 72 gram esrar, 20 gram bonzai, 112 adet ectasy hap, 263 adet ecza hap, 59 gram metamfetamin maddesi, 3 adet hassas terazi, 21 bin 810 TL para, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.