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Balıkesir'de 57 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Adli makamlarca 5 şüpheli tutuklandı

İHA

Balıkesir'de 57 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Adli makamlarca 5 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son bir haftada yaptıkları operasyonlarda 57 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 23.11.2020 29.11.2020 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 41 çalışmada 57 şüpheli şahıs yakalanırken adli makamlara sev edilen 5 şahıs tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 72 gram esrar, 20 gram bonzai, 112 adet ectasy hap, 263 adet ecza hap, 59 gram metamfetamin maddesi, 3 adet hassas terazi, 21 bin 810 TL para, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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