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Bandırma'ya 30 milyon TL'lik teknopark yatırımı Balıkesir'in ikinci, Güney Marmara'nın dördüncü teknoparkı Bandırma'ya yapılacak

İHA

Bandırma'ya 30 milyon TL'lik teknopark yatırımı Balıkesir'in ikinci, Güney Marmara'nın dördüncü teknoparkı Bandırma'ya yapılacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisinde kurulması planlanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (BANÜTEKNOPARK) için ilk imzalar atılıyor.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisinde 1 yıl önce faaliyete başlayan Teknoloji Transfer Ofisi yapılacak 30 milyon TL'lik yatırımla Teknopark'a dönüşecek. İçerisinde girişimcilerin ve firmaların ARGE ofislerinin bulunacağı Teknopark için ilk imzalar bugün yapılacak törenle atılacak. Kurucu Heyet Protokolü’nün imzalanması ile birlikte BANÜTEKNOPARK kuruluş süreci başlamış olacak.
BANÜTEKNOPARK Kurucu Heyeti'nde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Bandırma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yakar, Gönen Deri İhtisas ve Karma OSB Başkanı Yusuf Çetinkaya ile Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB Başkanı Saadettin Çay bulunacak.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş İHA'ya yaptığı açıklamada, "BANÜTeknopark ile ilgili resmi süreç bugün başlıyor. Teknopark'ın Kurucu Heyeti bugün saat 14:00'de yerleşkemizde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda yapılacak törenle Kurucu Heyet Protokolünü imzalayacak. Bu protokol daha sonra Bakanlık onayına sunulacak. Bakanlık Teknopark'ın kurulmasına onay verirse kurulacak şirketle teknopark'ın yönetimi oluşturulacak. Başlangıç aşamasında kampüs alanımızda 30 dönümlük bir yer ayrılması planlanan Teknopark için ilk etapta 2 bin 500 m2'lik bir çalışma yapılması öngörülüyor. Kurulması planlanan BANÜ Teknopark Balıkesir'in ikinci, Güney Marmara'nın ise dördüncü Teknopark'ı olacak. Teknoparklar kuruldukları yerlerde üniversite ile sanayi arasında bir köprü görevi görüyor. Dünyadaki ilk teknopark Silikon Vadisi olarak bilinen ABD'nin Stanford eyaletinde bulunan yerdir. Ülkemizde ise ilk olarak ODTÜ bünyesinde kuruldu ve bugün bin 200 dönümlük bir alanda hizmet veriyor. Ülkemizde şu anda 54 ilimizde 85 Teknopark bulunuyor. Bu Teknoparklardan 5 milyar doların üzerinde ihracat yapılırken, 100 milyar TL'lik üzerinde de satış yapılmakta. Bandırma bilindiği üzere sanayi bölgesi. Bursa ve İstanbul ile ticari ilişkileri mevcut. Teknopark ile ilgili hedef takvimimiz 2021 Mart ayında onay almak. 2022'de ilk binamızı tamamlamak ve 2023'te ise ikinci binaya başlamak" diye konuştu.

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