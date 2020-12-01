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Fantastik kitap 'Boyut Hırsızı 2 Şehzade' yayına hazır Boyut Hırsızı 2'yi sesli kitap olarak da hazırlandı

İHA

Fantastik kitap 'Boyut Hırsızı 2 Şehzade' yayına hazır Boyut Hırsızı 2'yi sesli kitap olarak da hazırlandı

Balıkesir’de öğretmenlik yapan Tuncay Okay’ın ilk kitabı olan 'Boyut Hırsızı 7191071' eserinin 2. kitabı olan Boyut Hırsızı 2Şehzade kitapevlerindeki yerini almak için gün sayıyor.
Tuncay Okay kitabında Türk tarihi ile milli ve manevi değerleri fantastik bir şekilde anlatıyor. Okay, yazdığı fantastik bilim kurgu kitabı hakkında şu bilgileri verdi. Okay, “Son yıllarda özellikle gençlerimize yönelik ülkemizde yayınlanan kitaplarda fantastikbilim kurgu ve uygunsuz içeriğin yer aldığı içeriğe şahit olmaktayız. Kitapçılarda sıklıkla görülen ve yüz binlerce satış rakamına ulaşan bu kitapların geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımıza ve gençlerimize bu ülkenin milli ve manevi değerlerini değil ithal edilen bir kültürün dayatmasını vermeye çalıştığını görmekteyiz. Özellikle bazı yayınevlerinin çok uygun fiyatlara marketlerde dahi sunduğu kitaplar gençlerimizin sadece kişisel gelişimini değil uygunsuz içerikten dolayı kültürel gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Milli ve manevi değerlerin yok sayıldığı bu kitaplar gün geçtikçe de artmaktadır. Bu kültürel yıkım geleceğimizi de olumsuz etkileyecektir” dedi.
Okay: “Türk tarihini anlatan fantastik bir kitap”
Okay sözlerinin devamında "Türk tarihini, milli ve manevi değerlerimizi fantastik bir şekilde nasıl verebileceğim" diyerek bu kitabı hazırladığını belirterek, “İşte Boyut Hırsızı serisinin ilk kitabı olan Boyut Hırsızı 7191071 isimli bu kitap bu gereklilikten dolayı yazılmıştı. 'En azından ben ne yapabilirim' sorusundan yola çıkıldı. Türk tarihinin, milli ve manevi değerlerimizin fantastik bir şekilde verilmeye çalışıldığı kitap önce çocuklarımızdan ve gençlerimizden alınan geri dönütlerle oluşturuldu.
"Boyut Hırsızı1 7191071" kitabı; bu milletin çocuklarının gerçek değerini bulması ve yabancı bilimkurgu kitaplarının açtığı tahribatı biraz olsun önlemek amacıyla kaleme alındı. Balıkesir'de de birçok kitapevinde satışa sunulan kitabım beklenen ilgiyi görüyor. Ne mutlu ki; Boyut Hırsızı1 kitabının geri dönütlerine baktığımızda "Maksat hasıl olmuş" diyebildik. Yorumlar o kadar olumluydu ki bu kitabın devamı konusunda bizleri cesaretlendirdi. 'Boyut Hırsızı 7191071' eserinin 2.kitabı olan Boyut Hırsızı 2 Şehzade'yi kitabını hazırlayarak, yayınevine teslim ettim. Bu kitabın hazırlanmasında destek olan Dr. Ahmet Emin'e, Tayfun Durdu Kurtulmuş 'a, Yaşar Cantürk'e, Beğenilerini ileten İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a, Balıkesir Üniversitesi'nin değerli hocalarına, Boyut Hırsızı1'e farklı kapak tasarımları hazırlayan ve sesli kitap haline getiren değerli öğretmen arkadaşlarıma ve kitaba ilgi gösteren tüm öğrencilerimize sonsuz teşekkürler" ederim dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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