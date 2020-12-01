(Özel) Balıkesir'deki Çayören Barajı kurudu Sındırgı Çaygören barajı kuraklıkla mücadele ediyor

Balıkesir’de ve bölgede yağışların bu yıl az olması sebebiyle Çaygören Barajı kurudu. Su seviyesi yıllar sonra ilk defa yüzde 20 seviyelerine kadar düştü. Su seviyesindeki düşüş ve barajdaki kuraklık çiftçiyi olumsuz etkiledi.

Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan Çaygören Barajı’nın kurak hali görenleri şaşırttı. Özellikle SındırgıSimav yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken kuraklığın nedeni yağışların az olması ve bölgenin tam anlamıyla kar yağışı almamış olması. Suların Sındırgı bölgesinde oldukça azaldığı; yaklaşık 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç kalmadığı görüldü. Pürsünler, Çaltılı mahalle kıyıları, Çaygören mevkiinin karşı kıyılarından Hisaralan bölgesine kadar olan alan tarlaya döndü. Kuraklıktan dolayı bazı bölgelerde vatandaşların ekin ekmesine de müsaade edildi.

15 yıldan beri ilk defa baraj sahası içinin tarla olarak kullanıldığını belirten Pürsünler Mahallesi sakinlerinden Mehmet Faruk Salmanoğlu, “Normalde barajın bir ucu bizim köyümüze dayanırdı. Bu sene kuraklık olduğundan sular bayağı azaldı. Hatta bizim köyün alt tarafları hep tarlaya döndü. Yaklaşık 15 yıldır ekilmezdi oralar. Bu sene ekime açıldı silajlar, fasulyeler falan ekildi. İnşallah bu kış yağmurlar yağar da, barajımız dolar. “ dedi. 2000’li yıllardan beri baraj seviyesinin bu kadar düşmediğini belirten Çaygören mahalle muhtarı Birol Keskin “Barajımızın şu an ki derinliği 67 metre civarı. Full dolduğu zaman yeşil vadiye dayandığı zaman 45 metreleri buluyor. Tek umudumuz inşallah bu sene yağışlar olursa dolması. 2000li yıllardan beri barajın bu kadar düştüğünü görmedim. 2000 yıllarda düşmüştü bu kadar su seviyesi. Yağışlar az olduğundan dolayı Bir de bu yıl. Daha önceki yıllarda hep ful dolu oluyordu. Barajımızın iki tane bir Simav çayı bir Emendere çayı dediğimiz yerlerden destek alıyor. Oralardan doluyor. Tamamen doğal yağışların olması gerekiyor. Bu sene yağışların az olmasından dolayı zaten tam dolmamıştı baraj. İnşallah bu sene yağışlar olursa dolar. Şu an da barajın seviyesi oldukça düşük. Balıklar zaten barajın suyu düştü mü balık daha çok çıkar aslında tam tersine su düştüğü zaman balık pusuyor gezmiyor. Baraj ne kadar yüksek olursa balık tutma oranı o kadar yüksek olur“ dedi.

Barajın içine kadar indiklerini, kış şartlarında baraj dolmazsa çiftçinin işinin zor olduğunu belirten Musa Yılmaz “ Bu yaz çiftçimiz öyle veya böyle idare etti suyla. Ama bu yaz su yetmedi. Yarın aralık 1 barajımızın hali bu. Normalde buralar dolu olurdu. Ama bu sene yok. İnşallah kışın bol bol, yağmur kar yağar da buralar dolar, dolmazsa çiftçimizin hali zor. Şu anda tarla olarak millet silaj ekmiş, mısır ekmiş, kaldırmış. Normalde buralara kadar dolu olurdu. Bu sene havalar kurak gittiğinden durum meydanda. İnşallah ocak şubatta güzel kar yağmur yağar barajımız dolar. Dolmazsa işimiz zor” Şeklinde konuştu.

Temelden yüksekliği 62 m ve 159 milyon m3 depolama hacmine sahip olan Çaygören Barajı toplam 20 bin 26 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet veriyor. Ancak barajda kuraklığın yaşanması da çiftçileri olumsuz etkiledi.

Barajdaki durumu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediklerini, barajın içinde gezdiklerini ve tuhaf hissettiklerini belirtti.

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