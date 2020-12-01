(Özel) Balıkesir'deki Çayören Barajı kurudu Sındırgı Çaygören barajı kuraklıkla mücadele ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Balıkesir'deki Çayören Barajı kurudu Sındırgı Çaygören barajı kuraklıkla mücadele ediyor

İHA

(Özel) Balıkesir'deki Çayören Barajı kurudu Sındırgı Çaygören barajı kuraklıkla mücadele ediyor

Balıkesir’de ve bölgede yağışların bu yıl az olması sebebiyle Çaygören Barajı kurudu. Su seviyesi yıllar sonra ilk defa yüzde 20 seviyelerine kadar düştü. Su seviyesindeki düşüş ve barajdaki kuraklık çiftçiyi olumsuz etkiledi.
Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan Çaygören Barajı’nın kurak hali görenleri şaşırttı. Özellikle SındırgıSimav yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken kuraklığın nedeni yağışların az olması ve bölgenin tam anlamıyla kar yağışı almamış olması. Suların Sındırgı bölgesinde oldukça azaldığı; yaklaşık 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç kalmadığı görüldü. Pürsünler, Çaltılı mahalle kıyıları, Çaygören mevkiinin karşı kıyılarından Hisaralan bölgesine kadar olan alan tarlaya döndü. Kuraklıktan dolayı bazı bölgelerde vatandaşların ekin ekmesine de müsaade edildi.
15 yıldan beri ilk defa baraj sahası içinin tarla olarak kullanıldığını belirten Pürsünler Mahallesi sakinlerinden Mehmet Faruk Salmanoğlu, “Normalde barajın bir ucu bizim köyümüze dayanırdı. Bu sene kuraklık olduğundan sular bayağı azaldı. Hatta bizim köyün alt tarafları hep tarlaya döndü. Yaklaşık 15 yıldır ekilmezdi oralar. Bu sene ekime açıldı silajlar, fasulyeler falan ekildi. İnşallah bu kış yağmurlar yağar da, barajımız dolar. “ dedi. 2000’li yıllardan beri baraj seviyesinin bu kadar düşmediğini belirten Çaygören mahalle muhtarı Birol Keskin “Barajımızın şu an ki derinliği 67 metre civarı. Full dolduğu zaman yeşil vadiye dayandığı zaman 45 metreleri buluyor. Tek umudumuz inşallah bu sene yağışlar olursa dolması. 2000li yıllardan beri barajın bu kadar düştüğünü görmedim. 2000 yıllarda düşmüştü bu kadar su seviyesi. Yağışlar az olduğundan dolayı Bir de bu yıl. Daha önceki yıllarda hep ful dolu oluyordu. Barajımızın iki tane bir Simav çayı bir Emendere çayı dediğimiz yerlerden destek alıyor. Oralardan doluyor. Tamamen doğal yağışların olması gerekiyor. Bu sene yağışların az olmasından dolayı zaten tam dolmamıştı baraj. İnşallah bu sene yağışlar olursa dolar. Şu an da barajın seviyesi oldukça düşük. Balıklar zaten barajın suyu düştü mü balık daha çok çıkar aslında tam tersine su düştüğü zaman balık pusuyor gezmiyor. Baraj ne kadar yüksek olursa balık tutma oranı o kadar yüksek olur“ dedi.
Barajın içine kadar indiklerini, kış şartlarında baraj dolmazsa çiftçinin işinin zor olduğunu belirten Musa Yılmaz “ Bu yaz çiftçimiz öyle veya böyle idare etti suyla. Ama bu yaz su yetmedi. Yarın aralık 1 barajımızın hali bu. Normalde buralar dolu olurdu. Ama bu sene yok. İnşallah kışın bol bol, yağmur kar yağar da buralar dolar, dolmazsa çiftçimizin hali zor. Şu anda tarla olarak millet silaj ekmiş, mısır ekmiş, kaldırmış. Normalde buralara kadar dolu olurdu. Bu sene havalar kurak gittiğinden durum meydanda. İnşallah ocak şubatta güzel kar yağmur yağar barajımız dolar. Dolmazsa işimiz zor” Şeklinde konuştu.
Temelden yüksekliği 62 m ve 159 milyon m3 depolama hacmine sahip olan Çaygören Barajı toplam 20 bin 26 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet veriyor. Ancak barajda kuraklığın yaşanması da çiftçileri olumsuz etkiledi.
Barajdaki durumu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediklerini, barajın içinde gezdiklerini ve tuhaf hissettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fantastik kitap 'Boyut Hırsızı 2 Şehzade' yayına hazır Boyut Hırsızı 2'yi sesli kitap olarak da hazırlandı
YEREL HABERLER Fantastik kitap 'Boyut Hırsızı 2 Şehzade' yayına ...
Bandırma'ya 30 milyon TL'lik teknopark yatırımı Balıkesir'in ikinci, Güney Marmara'nın dördüncü teknoparkı Bandırma'ya yapılacak
YEREL HABERLER Bandırma'ya 30 milyon TL'lik teknopark ...
Balıkesir'de seyir halindeki araç yandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de seyir halindeki araç yandı
Spor yaparak, doğayı keşfediyorlar
YEREL HABERLER Spor yaparak, doğayı keşfediyorlar
Ehliyet hayali, 75 yaşında gerçek oldu
YEREL HABERLER Ehliyet hayali, 75 yaşında gerçek oldu
Balıkesir'de 57 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Adli makamlarca 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 57 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Adli ...
İvrindi Belediyesi halı saha çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER İvrindi Belediyesi halı saha çalışmalarına hız verdi
Kaymakam kırsal mahalleleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam kırsal mahalleleri ziyaret etti
Başkan Aksoy, çalışmalarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Aksoy, çalışmalarını değerlendirdi
Eski Milli Emlak şefi koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Eski Milli Emlak şefi koronaya yenik düştü
Hastalık değil vicdanı canını yakıyor Canlı yayın ile tüm sevdiklerinden özür diledi
YEREL HABERLER Hastalık değil vicdanı canını yakıyor Canlı yayın ile ...
Balıkesir'den 55 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
YEREL HABERLER Balıkesir'den 55 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
Temiz bir Ayvalık için el ele verdiler
YEREL HABERLER Temiz bir Ayvalık için el ele verdiler
Burhaniye’de Kaymakam Memiş koronavirüs denetimi yaptı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Kaymakam Memiş koronavirüs denetimi ...
Burhaniye’de sazlık yangını korkuttu
YEREL HABERLER Burhaniye’de sazlık yangını korkuttu
Bandırmaspor çıkışa geçti
YEREL HABERLER Bandırmaspor çıkışa geçti
Tayfun Canlı ve Erdem Aslanoğlu’dan dostluk mesajı Körfezin Sultanları lider oldu
YEREL HABERLER Tayfun Canlı ve Erdem Aslanoğlu’dan dostluk ...
Burhaniye’de hayırsever işadamı Yenice’den eğitime destek
YEREL HABERLER Burhaniye’de hayırsever işadamı Yenice’den eğitime ...
Burhaniye’de okullara hayırsever firmadan boya desteği
YEREL HABERLER Burhaniye’de okullara hayırsever firmadan boya ...
Atatürk Evi’ne Bir Tuğlada Başkan Orkan’dan
YEREL HABERLER Atatürk Evi’ne Bir Tuğlada Başkan Orkan’dan
Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi erdi
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi erdi
Sözeri: "Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Sözeri: "Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek ...
Mesut Dilsöz: "Puanlara ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Mesut Dilsöz: "Puanlara ihtiyacımız var"
Balıkesir'in 2 ilçesinde 4 kırsal mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'in 2 ilçesinde 4 kırsal mahalle karantinaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X