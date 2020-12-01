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Korona virüs onlara yaradı Okulların kapalı olmasını fırsat bildiler, hayalleri gerçekleştirebilmek için okulları boyuyorlar Görme engelli gönüllü ve Alman eşinden örnek proje

İHA

Korona virüs onlara yaradı Okulların kapalı olmasını fırsat bildiler, hayalleri gerçekleştirebilmek için okulları boyuyorlar Görme engelli gönüllü ve Alman eşinden örnek proje

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; görme engelli Namık Tuncel ile Alman eşi Sandy Tuncel, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayallerini kurdukları okullarda eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirebilmesi için ilçedeki okulları rengarenk hale getiriyor. Korona virüs salgını nedeniyle okulların kapalı olmasını fırsat bilen Tuncel çifti, salgının ardından açılacak okullara dönecek çocuklara bu çalışmayla rengarenk bir sürpriz yapmayı amaçlıyor.
Hazırladıkları, “Hayalim Gerçek Olsun” projesi kapsamında şimdiye kadar 10 okulu gönüllülerin de destekleriyle birlikte boyayan Tuncel çiftine Türkiye’nin ünlü boya firmaları da ücretsiz boya katkısında bulunurken, Ayvalık Belediyesi ve ilçe esnafı da destek veriyor.
Geçtiğimiz yıl Ayvalık’taki 15 Eylül Ortaokulu’nda başlattıkları projeyi, bu yıl ilçe geneline taşıyan Namık Tuncel, ilçenin Altınova Mahallesi’ndeki Altınova Merkez ve Atatürk ilkokullarında sürdürdüler.

Okul müdürleri memnun
Altınova Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Berdibek kendilerine sunulan projenin başlangıçta çok ilginç geldiğini ve görme engelli birinin okulu boyama fikri karşısında ufak tefek tereddütler yaşadıklarını anlattı.
Ancak Namık Tuncel’in 15 Eylül Ortaokulu’nda yaptığı çalışmayı görünce bu tereddütleri bir kenara bırakarak projeye destek verdiklerini kaydeden Müdür Berdibek, “Biz zaten gönüllüydük bu projeye dahil olmak için. Bu örneği de görünce destek verdik. İyi ki de dahil olup, destek vermişiz. Sonuç olarak bizim beklentimizin 100 kat fazlasıyla karşılaştık. Şimdi ise başlangıçta bir görme engellinin böyle bir çalışmayı başaramayacağını düşünerek yaşadığımız o tereddütlerin mahcubiyetini yaşıyoruz” dedi.
Çalışmaların yapıldığı Altınova Merkez İlkokulu Müdürü Fikret Bilir de, çalışmanın ardından elde edilen sonucun okulda eğitim gören öğrencilerin hayalindeki gibi olduğunu vurgulayarak, “Okulun duvarları rengarenk ve her çocuğun istediği şekilde oldu. Öğrencilerimizin motivasyonları için bu çalışma çok iyi bir sonuç verdi” ifadelerini kullandı.

Alman gelin Sandy sonuçtan çok mutlu
Görme engelli eşine her zaman tam destek veren ve O’nun adeta elikolu olan Alman uyruklu Sandy Tuncel de, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmek için gönüllü olarak yaptıkları işten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Korona virüs salgını nedeniyle şu anda okullar kapalı. Ama bu salgının ardından öğrenciler okullarına döndüklerinde büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Onların yüzlerindeki mutluluğu görebilmeyi doğrusu biz de sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Hedef çocukların okula daha fazla motive olabilmesi
Ayvalık’ta sosyal amaçlı pek çok çalışmaya gönüllü olarak katkı vermesiyle tanınan görme engelli Namık Tuncel ise hazırladıkları “Hayalim Gerçek Olsun” isimli proje kapsamında öğrencilerin okula gitme isteklerini kamçılayarak, onların rengarenk okul duvarları ve sınıflarda eğitim görebilmelerini hedeflediklerini söyledi.
Okulları tamamen öğrencilerin sevdiği ve onların belirledikleri renklerle boyadıklarını aktaran Namık Tuncel, “Çocuklar rengarenk bir hayat yaşasın. Dünya, onlar için rengarenk olsun diyerek bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu projeye pek çok okul müdürü, idareciler, okul personelleri, jandarma, polis ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de destek veriyorlar. Böyle el ele verilerek yapılan her projenin sonunda ortaya her defasında güzellikler çıkıyor. Çünkü eğitim dünyasında olan her çocuk, bizim çocuğumuzdur” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar okulu evi olarak görsün ve severek okula gitsin diye”
Hazırladıkları proje kapsamında hiç kimseden tek kuruş para ya da menfaat beklemediklerinin altını çizen Namık Tuncel, “Eğer projemize destek vermek isteyenler varsa, bir kutu boya, fırça veya kendisi de emeklerini ortaya koyup duvarları bizlerle birlikte boyayarak katkı verebilirler. Hatta illaki bu projede bizim olmamız da gerekmiyor. İsteyen dostlarımız istedikleri okulu gönüllü olarak boyayarak da bu çalışmalara destek verebilirler. Bizim hayalimiz; Ayvalık ve Türkiye genelindeki tüm çocukların rengarenk duvarlı okul ve sınıflarda neşe içerisinde eğitim görebilmelerine olanak sağlayabilmektir. Çocuk okulu evi olarak görsün. Severek okula gitsin. Bu yönde bizimde Türkiye’deki eğitim camiasına bir nebze katkımız olabiliyorsa, ne mutlu bize” diye konuştu.

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