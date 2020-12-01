Erdek’te kedileri bir köpeğin öldürdüğü iddia edildi

Erdek’in sahilinde çok sayıda kedinin ölü bulunması, ilçede ki hayvan severlerin tepkilerine yol açtı. Kedileri, bir köpeğin öldürdüğü iddia edildi.

Erdek'te vatandaşlar sabah erken saatlerinde yürüyüş yapmak için gittikleri Kurbağalıdere sahil bandında karşılaştıkları ölü kedi manzarası karşısında şok oldular. Sahil bandının başından sonuna kadar olan yürüyüş güzergahında, çok sayıda kedi ölüsü ile karşılaşan vatandaşlar büyük tepki gösterirken, hayvanların muhtemelen birisi veya birileri tarafından zehirlenerek öldürüldüklerini tahmin ettiler.

CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna’nın başvurusu üzerine hayvanları itlaf edenlerin belirlenebilmesi için DKMP (Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü) veteriner ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda kedilerin cins bir köpek tarafından katledildiği tespit edildi. Güvenlik güçlerinin yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuna, "Bu sevimli dostların kime ne zararı olabilir? Yazık günah değil mi? Savunmasız bu yavruların cins bir köpek tarafından katledilmiş, Emniyet müdürlüğü ekipleri bu olayı yapan köpeğin sahipli olup olmadığını araştırıyor. Bu duyarlılığından dolayı Erdek Emniyet’ine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

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