Karesi Belediyesi’nin kendi araçları hizmete başladı Karesi’de hem güvenlikli hem de tasarruflu araç dönemi

Karesi Belediyesi’ni kendi öz kaynaklarıyla hizmet verir hale getirmek için önemli adımlar atan Belediye Başkanı Dinçer Orkan gerek satın alma, gerekse de hibe yoluyla araç parkını güçlendirdi. Hem güvenliği hem de tasarrufu ön planda tutan yeni araçlar ile vatandaşa daha hızlı hizmet verilecek.

Karesi Belediyesi ilçenin ve vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve tasarruflu çözüm sağlamak için araç ve ekipman parkını güçlendirmeye ve gelir kaynaklarını arttırıcı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın güçlü belediye hedefleri doğrultusunda Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne alınan araçlar hizmet vermeye başladı. Karesi Belediyesi çöp toplama hizmetinin tamamını kendi araçlarıyla vermeye başlayarak, kiralık dönemine son verdi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne alınan 2 kamyon ve 2’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe toplam 18 çöp kamyonu hizmete alındı. Karesi Belediyesi araç ve hizmet kiralama yöntemiyle sürdürülen çalışmalarını kısa sürede sonlandırarak, kendi araçlarıyla hizmet vermeyi planlıyor.

Güvenlik ve tasarruf ön planda

Karesi Belediyesi tarafından filosuna katılan araçların en önemli özelliklerinin başında ise güvenlik ve tasarruf geliyor. Gerek işçi, gerekse yaya güvenliğini ön planda tutan ve güvenlik paketleriyle donatılmış olan araçlar, az yakıt tüketimi ile de dikkat çekiyor. Araçlarda Acil Frenleme Sensörü, Geri Görüş Ekranı, aktif çalışma sırasında 30 km hızı aşmayan güvenlik sistemi, EABS acil fren sistemi gibi güvenlik donanımları bulunuyor.

Yerli ve milli üretim araçlar alındı

Hizmete giren araçlar hakkında bilgi veren Başkan Orkan, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze 5 adet otokar marka yerli ve milli üretim, 12 adet ise Ford marka yerli ve milli üretim aracımızı hizmete aldık. Fen İşleri Müdürlüğümüze ise 4 adet hafriyat kamyonu ve 1 adet asfalt robotu kazandırdık. Ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet cenaze nakil aracımız hizmete girdi. Ayrıca Temizlik İşlerimize ek 4 araç daha kazandırdık” dedi

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