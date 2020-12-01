Seyit Onbaşı, Havran'da mezarı başında anıldı



Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN(Balıkesir), (DHA)ÇANAKKALE Savaşları'nda, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı 215 kilogramlık top mermisiyle savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı (Seyit Ali Çabuk), ölümünün 81'inci yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Çanakkale Savaşları'nda Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlanarak kaldırdığı top mermisiyle savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı için ölümünün 81'inci yılında memleketi Havran ilçesine bağlı kırsal Koca Seyit Mahallesi'ndeki kabri başında anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı. Askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Havran Kaymakamı Enver Özderin, Seyit Onbaşı'nın 1 Aralık 1939'da ebediyete intikal ettiğini hatırlatarak, "Ülkemizin, ilçemizin önemli değerlerinden Çanakkale kahramanımız Seyit Onbaşı'yı, Seyit dedemizi anmak için bugün kabri başında toplandık. Pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirlerle bu sene sadece kabri başında bir anma töreni oldu. Çanakkale Savaşı'ndaki bütün şehitler, gaziler için hatimler okundu. Çanakkale Savaşı'nda kahramanlık gösterip savaşın seyrini değiştiren, düşman gemilerinin batırılmasına vesile olan Niğdeli asker arkadaşı Ali ile beraber mermiyi topa süren Havran'ımızın, ülkemizin önemli değerlerinden Seyit Onbaşı'ya rabbim gani gani rahmet eylesin. Bizi de onların torunları olarak onlara layık eylesin inşallah" dedi.

Seyit Onbaşı'nın 51 yaşında vefat ettiğini söyleyen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ise, "Bu sene pandemiden dolayı yapmış olduğumuz törenler sade. Pandemiden dolayı bakanlığımızın almış olduğu kararlar doğrultusunda sosyal mesafe kurallarına ve yapılan tüm törenleri sade bir şekilde tamamlıyoruz. Koca Seyit top mermisini kaldırıp Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren, bugün belki de burada olmamızı sağlayan büyük yiğit bir kahramandır. Kendisi Havranlı olması, Havran'ın Koca Seyit köyünde kabri başında olmamızdan dolayı da mutluyuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Havran Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-12-01 15:30:00



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