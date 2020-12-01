BİK Genel Müdürü Duran: "Cumartesi-Pazar gazeteler yayınlanmayabilir"

Gazetecilik faaliyetleri için sokağa çıkma kısıtlaması mücbir sebep sayılacak. İçişleri Bakanlığı’nın korona virüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirlere göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek. Bu karardan, gazete ve çalışanlarının da etkilendiğini belirten Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran “Gazete çıkaranlar, dağıtanlar ve haber üretenler için sokağa çıkma kısıtlaması mücbir sebep sayılacak” açıklamasında bulundu.



Duran: “Gazeteler muaf tutulacak”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran yaptığı açıklamada, “Gazetelerin resmi ilan yayınlama haklarını sürdürebilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları şartlar Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri gazeteler, mevzuat gereği yükümlü oldukları baskı ve satış zorunluluklarını yerine getirme imkanları bulamayacaklar. Bu nedenle, ilgili günler mücbir sebep sayılacak ve yayınlanmaması halinde gazeteler, Yönetmeliğin 27. maddesinin birinci (b), (ç) ve (d) bentlerinden muaf tutulacak” dedi.



“Kısa çalışma ödeneği Aralık sonuna kadar uzatıldı”

Duran, Basın İlan Kurumunun Covid19 salgını sebebiyle gazete ve dergilerin mevzuat gereği yerine getirmek zorunda oldukları; sürekli yayınlanma, asgari fiili satış, gazete teslim yükümlülüğü, asgari kadrodaki gazetecilerin nitelikleri gibi şartları gözetmeden resmi ilan ve reklam yayınlama haklarının devamına karar verildiğini, asgari fiili satış ve kadroda yer alan gazetecilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılmasına ilişkin imkanların da 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.



“Desteğimiz devam edecek”

Basın İlan Kurumunun pandemi başladığından beri basının yanında olduğunu belirten BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Bu desteklerimizi, pandemi şartlarına uygun olarak devam ettireceğiz.” dedi.

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