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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BANÜ Teknopark için imzalar atıldı

İHA

BANÜ Teknopark için imzalar atıldı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (BANÜTEKNOPARK) Kurucu Heyet Protokol İmza Töreni Gerçekleştirildi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde kurulacak BANÜTEKNOPARK için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Protokol İmza Töreni gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan törende, açış konuşmaları ve BANÜTEKNOPARK ile ilgili sunumlarını gerçekleştirmek üzere Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş yaptığı sunumda, “Kısaca teknopark dediğimiz, bir ekosistemdir. Teknoparklar üniversite ve sanayi arasındaki boşluğu doldurarak daha inovatif değerler elde edilmesini sağlar. Bunların içinde kuluçka merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri yer alır. Teknopark nedir diye soracak olursak, bunun en iyi örneği Stanford Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Silikon Vadisi’dir. İçerisinde Tesla, İntel, Google ve çok bilindik, büyük şirketler var. Türkiye’deki ilk örneği ODTÜ Teknopark’tır. Teknoparklar, Arge tasarım merkezleriyle kıyaslandığında daha fazla avantaja sahiptir. Bandırma’da teknopark olur mu, sorusunu Gebze’yi örnek vererek cevaplandırabiliriz. Gebze de ilçe ve 4 teknopark var. 4 teknopark olmasının sebebi sanayisinin gelişmiş olmasıdır. Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde teknoparkların yer alması gereklidir. Bandırma da bu anlamda hızla gelişen bir yer ve Üniversitemiz de hızla büyüyen bir yapıdadır.” diye konuştu
Ardından imza töreninin protokol konuşmaları bölümünde ilk konuşmayı gerçekleştirmek üzere Balıkesir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Ali Aşuk kürsüye gelerek, “Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş yapıldığı bir dönemde yaşadığımız hepinizin malumudur. Bu yüzden argeye, bilgiye yatırım yapan ülkeler, diğer ülkelere göre ekonomi anlamında üstün olmaktadır. Artık eskisi gibi sıcak savaşlar yaşanmamakta, ticareti, ihracatı, teknolojisi yüksek olan ülkeler galip gelmektedir. Ülkemizde de arge ve inovasyon ekosisteminin korunabilmesi, inovasyonla ilgili gelişmeler yaşanması önemlidir. Bakanlığımız bu anlamda KOSGEB, GMKA gibi pek çok kurumla büyük bir gayret içinde çalışmakta, KamuSanayiÜniversite işbirliğinin kurumlaştırılması açısından da gerekli adımlar atılmaktadır. Bu iş birlikte önemli bir rol taşıyan teknokentler desteklenmektedir. Burada kurulan teknoparkla ilgili Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş’ın sunumu çok kıymetliydi. Ben Bandırma’da iyi bir potansiyel olduğunu görüyorum. Teknoparkımızın bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.
Rektör Özdemir : Hedeflerimizden bir tanesi de üniversitemiz bünyesinde bir teknopark kurmaktı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise yaptığı konuşmada, “ Teknoparklar ülkelerin ekonomisi, gelişimi için çok büyük bir önem arz etmektedir. Silikon Vadisi dünyanın gelişimine yön veren pek çok firmanın doğuşuna vesile olmuştur. Ne yazık ki Türkiye bu anlamda biraz geç kaldı. Ama yeni kurulan ve hızla büyüyen bir yapı var. Ve kurulan bu teknoparklar ekonominin gelişimine ciddi anlamda katkı sağlıyorlar. Genç bir üniversite olarak eğitim konusunda başarılı olduğumuzu gururla ifade edebilirim. Hedeflerimizden bir tanesi de üniversitemiz bünyesinde bir teknopark kurmaktı. ÜniversiteSanayi işbirliği alanında bir eksikliğimiz vardı, şimdi bu vesileyle bu eksikliği de tamamlamış olacak ve hedefimize ulaşacağız. Geçen hafta yaptığımız toplantıda kurucu heyetteki paydaşlarımızın da heyecanlı olduğunu görünce mutlu olduk. Bugünkü imza törenine Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek, Susurluk ve Marmara Adalar ilçelerinden belediyelerden, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler davet ettik. Teknoparkımızın tamamlanması ve bir an önce faaliyetlerine başlaması için sayın valimizin, sayın kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının yardım ve desteklerini bekliyoruz.” dedi.
Yılmaz : Allah bana 2. Teknoparkın açılışına imza atmayı da nasip etti.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’den sonra kürsüye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz çıkarak, “Rektör Yardımcımız Feyzullah Bey Gebze’de 4 tane teknopark olduğunu söyledi. Ben Bandırma’ya da bunun çok yakışacağını düşünüyorum. Allah bana 2. Teknoparkın açılışına imza atmayı da nasip etti. Balıkesir Üniversitemizdeki teknoparkta çalışmalar devam ediyor. Gönen, Erdek, Manyas, Susurluk bölgesinde araştırma yapılacak çok alan var. Ancak sanayicimize teknoparkı ve bu araştırmaların önemini çok iyi anlatmak gerekiyor. Ben bu teknoparkın da çok başarılı olacağına inanıyorum. Büyükşehir olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Hayırlı olsun diyorum.” şeklinde konuştu.
Vali Şıldak : Teknoparklar ortak akıl üretilen, bilim esaslı bir yer, adeta gelişim atmosferi sunan yerlerdir.
Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye son olarak Balıkesir Valisi Hasan Şıldak çıkarak, “Öncelikle bizi davet eden ve kurucu heyette bulunmamıza vesile olan, bu inceliği gösteren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Süleyman Özdemir’e çok teşekkür ediyorum. Akademisyenlerle sanayiyi bir araya getiren bu projeyi geliştirdiği, sanayicimizi, argeyle, üniversiteyle buluşturarak bu girişimle teknoparkı bölgemize kazandırdığı için kendisini tebrik ediyorum. Teknoparklar ortak akıl üretilen, bilim esaslı bir yer, adeta gelişim atmosferi sunan yerlerdir. Bu yüzden ben bu projenin üniversiteye de çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Balıkesir’imize 2. Teknopark’ı kazandıran Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Biz de Valilik olarak, bölgemize değer katan her projeyi olduğu gibi bu projeyi de destekliyoruz.” şeklinde konuştu.
Daha sonra imza törenine geçildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Gönen Deri İhtisas ve Karma OSB YK Başkanı Yusuf Çetinkaya, Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB YK Başkanı Saadettin Çay’dan oluşan kurucu heyet, protokol metnine imza attı. Bandırma OSB adına Kurucu Heyette yer alan Hüseyin Yakar ise mazereti nedeniyle imza törenine katılamadı. Atılan imzalar ile BANÜTEKNOPARK’ın kuruluşunda ilk adım atılmış oldu.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (BANÜTEKNOPARK) Kurucu Heyet Protokol İmza Töreni, günün anısına gerçekleşen fotoğraf çekimleriyle son buldu.

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