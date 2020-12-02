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Ümran, yıldızları ve güneşi görebilmek istiyor

DHA

Ümran, yıldızları ve güneşi görebilmek istiyor


Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Ümran Dut, doğuştan görme engelli. Ümran, "Yıldızları çok merak ediyorum, görmek istiyorum. Nasıl bir şey olduklarını bilmiyorum. Güneşi görmek istiyorum. Bu arada bir de Gökhan Özen ile canlı yayında görüşmek istiyorum. Onun hayranıyım. Onu çok seviyorum küçüklükten beri. Cumhurbaşkanımız Tayyip amcadan da bana yardımcı olmasını istiyorum" dedi.
Edremit ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Ümran Dut, hiç okula gidemediği gibi yaşıtlarıyla sokaklarda da oyun oynayamadı. Tüm ihtiyaçlarını annesi ve babasının desteğiyle karşılayabilen Dut, gün ışığında da duramıyor. Kızı Ümran dünyaya geldiğinden beri bu hastalıkla uğraştıklarını söyleyen annesi Özlem Dut, kızının birçok ameliyat geçirdiğini, tedaviler olduğunu ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını belirtti.
'DOKTORLARIMIZDAN ÇARE BEKLİYORUZ'
Kızı Ümran'ın iyileşebilmesi için yıllardır uğraştıklarını ancak çare bulamadıklarını belirten anne Özlem Dut, "Kızımın sokaklarda gezmesini istiyorum. Dışarılara çıkıp, arkadaş ortamı olmasını istiyorum. Okula bile gidemedi kızım. Gençliğini yaşayamadı. Gözlerini açamadığı için dışarı çıkamıyor. Güneşin nasıl olduğunu da bilmiyor. Yıldızların nasıl olduğunu bilmiyor. Bana `Anne yıldızlar nasıl bir şey?´ diyor. Doktorlarımızdan çare bekliyoruz. Büyüklerimiz bize bir yol göstersin. Fazla ortamı da sevmiyor. İnsanlar sorunca üzülüyor. Birisi yanında okulu anlattığında üzülüyor" dedi.
'DURUMU DEĞİŞMEDİ'
Baba İsmail Dut ise "Amacımız Ümran´ın sağlığına kavuşması. Ümran doğduğundan bu yana durumu böyle. Tedavi oldu ama durumu değişmedi. Kızım, düğünler olduğunda giyindiği elbiseyi göremiyor. Dışarı çıkıp tek başına gezmiyor, arkadaşlarıyla oynayamıyor. Büyüklerimizden bize destek olmasını istiyoruz" diye konuştu.
'GÖKHAN ÖZEN'LE KONUŞMAK İSTİYORUM'
En büyük isteğinin iyileşip yıldızların neye benzediğini görmek olduğunu söyleyen Ümran Dut, hayranı olduğu Gökhan Özen ile de konuşmak istediğini belirtti. Dut sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Ben iyileşmek istiyorum. Yıldızları çok merak ediyorum, görmek istiyorum. Nasıl bir şey olduklarını bilmiyorum. Güneşi görmek istiyorum. Bahçeye bile tek başıma çıkamıyorum. Annemin babamın elini tutmadan yürüyebilmek istiyorum. Okumak ve okula gitmek, arkadaş edinmek istiyorum. Gökhan Özen'in hayranıyım. Onu çok seviyorum küçüklüğünden beri. Cumhurbaşkanımız Tayyip amcadan da bana yardımcı olmasını istiyorum."
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ'NDE KONTROL EDİLDİ
Öte yandan Ümran Dut, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin tarafından Balıkesir'e davet edildi. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi´nde göz doktoru, tarafından muayene edildi. Göz tansiyonu hastalığı olan Ümran Dut'un kontrol sürecinin burada devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-12-02 09:11:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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