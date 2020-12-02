(Özel) Korona virüs Sındırgı turşusuna ilgiyi arttırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Korona virüs Sındırgı turşusuna ilgiyi arttırdı

İHA

(Özel) Korona virüs Sındırgı turşusuna ilgiyi arttırdı

Sirke ve limonla kurulan turşuların korona virüse iyi geldiği algısının ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yöresel ürünlerle yapılan turşular büyük ilgi görüyor.
Uzmanların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, doğal ve katkısız turşuların tüketilmesi gerektiğini belirtmelerinin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde doğal turşular 'Bereket Versin Kadın Kooperatifi'nin raflarında da yerini aldı. Özellikle Yaylabayır, Yüreğil, Işıklar gibi yüksek rakımlı mahallelerde üretilen kornişonun daha dayanıklı ve sert olduğu üreticiler tarafından açıklanırken, Doğal şehir olarak tabir edilen Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde nisan mayıs aylarında başlayan ekim sonrası Haziran ve Eylül aylarında da eleklerden taze kornişon üretimi yüzleri güldürüyor.
Doğal turşu nasıl yapılır?
Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınlar kornişon turşuyu diğerlerinden ayıran en büyük özelliğin katkısız olması ve Sındırgı kornişonu kullanılması olduğunu belirterek tarif vermekten de kaçınmıyor.
Doğal turşunun yapımını anlatan Fazilet Gürlek, “Kavanozumuzun altına 35 adet nohut, sarımsak, aldığı kadar salatalıkları kesiyoruz. Üzerine 1 çay bardağı sirkemizi döküyoruz. Birer yemek kaşığı da kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı kadar limon tuzumuz, bir çay kaşığı kadar da şeker. Üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Kaynar su. Kaynatıyoruz ve ilk sıcaklığını atsın diye bekletiyoruz biraz. Turşumuz bu aşamada. Bu en fazla 1 hafta sonra yenmeye hazır oluyor” dedi.
Doğal ürünler Akpınar yaşam merkezinde
Doğal turşulardan ev tipi ürünlere kadar şifa deposu birçok ürünün Akpınar Yaşam Merkezinde satışa sunulduğunu belirten Şeyma Buluş, “Kadın kooperatifi olarak kornişon turşularımız reyonlarda yerlerini aldı. Turşularımız tarladan tamamen doğal olarak gelip reyonlarımızda yerlerini alıyorlar. Doğal ve katkısızdır. Marketlerdeki ürünler gibi katkı maddesi içermiyorlar. Tamamen doğal ev yapımıdır. Buradaki üyelerimiz tarafından evlerde yapılıp burada satılmaktadır. Müşterinin sofrasına sunulmaktadır” dedi.
Tarladaki üretiminden turşu aşamasına dönüşmesine kadar zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Berna Güngören ise, “Aslına baktığımız zaman birebir üreticisiyim. Yani daha önce yaptık mesela çok zorlu bir süreçten geçiyor salatalık. Şu zamanda burada üretim kısmında bulunmamız mümkün değil ama Bereket versin kadın kooperatifine uğradığınızda yüzde yüz katkısız, herhangi bir katkı içermez yani marketlerde gördüğünüz gibi katkılı bir ürün değildir. Geldiğinizde böyle kütür kütür bunları yiyebilirsiniz” şeklinde konuştu.
Tarladan sofraya doğal kornişon turşunun aynı üreticinden çıktığını belirten merkez sorumlusu Şengül Topçu, “Tamamen tarlada üreten kişi bunu tekrardan evlerinde doğal şekilde yapıp bizim buraya Bereket versin kadın kooperatifimize vermektedir. Bizlerde sizin sofralarınıza daha sağlıklı şekilde buluşturmak üzere burada satışını gerçekleştirmekteyiz. Özellikle içinde bulunduğumuz korona virüs sebebiyle turşu ve turşu çeşitlerinin tüketilmesi tavsiye edilmektedir. “ sözlerine yer verdi.
Bir zamanların tütün merkeziydi, şimdi ise kornişonun ana vatanı
Çaygören barajının yapımına kadar Sındırgı’nın bir tütün merkezi halindeydi. 70’li yıllarda barajın yapılması ve tütün kotalarının başlaması ile birlikte alternatif tarım ürünlerine geçilmesi, bölgenin ekonomik olarak yeniden güçlenmesini de sağladı. İlk başlarda merkez ovalarda yapılan kornişon üretimi, kırsal mahallelerde yapılan göletler sayesinde yüksek rakımlı mahallelere de ulaştı. Hava şartlarının da buralarda farklılık göstermesi kornişon kalitesini de arttırdı. Kornişon üretimi ile başlayan serüven üreticisinin elinden turşu halini de almaya, Sındırgı’dan sofraya ulaşmaya başladı.
Kornişonun anavatanın Sındırgı olduğunu, son yıllarda Türkiye’nin bir numarası olduklarını belirten ve pandemi döneminde de bağışıklığı güçlendirmesi hasebiyle turşunun tüketiminin ve müşterisinin fazlalaştığını söyleyen Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgı eskinin tütün merkezinden birisi. Ege bölgesinde. Tabi tütüne gelen kota ile birlikte üretim alanlarında farklı ürünler denenmeye başlandı. Bu sebeple 1970li yıllarda Sındırgı da bir baraj inşa edildi. Çaygören Barajı. Çaygören barajının sulu tarıma doğru yönlendirilmesiyle birlikte ilçemizde salatalık, kornişon salatalığı gibi ürünler yetiştirilmeye başlandı. Ve bu kornişon salatalık zamanla belediyemizin Büyükşehir’in verdiği desteklerle ve Devlet Su İşlerinin yaptığı Yaylabayır Göleti gibi alanlarda yani 1000 rakımlı yüksekçe olan köylerimize doğru kaydı. Bugün Sındırgı'da Yüreğil, Işıklar, Küçükdağdere, Büyükdağdere, Yaylabayır olmak üzere ciddi manada kornişon üretimi yapılıyor. Ciddi manada 34 aylık mevsimde güzel para kazanıyorlar. Biz de destek vermeye devam ediyoruz. Halkımızın bu ürettiği ürünleri Tadın kooperatifiyle işliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ümran, yıldızları ve güneşi görebilmek istiyor
YEREL HABERLER Ümran, yıldızları ve güneşi görebilmek istiyor
Koronavirüs propolis satışlarını arttırdı İşte korona virüse meydan okuyan 4’lü karışım
YEREL HABERLER Koronavirüs propolis satışlarını arttırdı İşte korona ...
Balıkesir'de mesai saatleri düzenlendi
YEREL HABERLER Balıkesir'de mesai saatleri düzenlendi
Balıkesir'de polis 88 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 88 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 105 bin lira ceza
YEREL HABERLER Balıkesir'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ...
Sındırgı'da 30 litre kaçak içki yakalandı
YEREL HABERLER Sındırgı'da 30 litre kaçak içki yakalandı
Balıkesir'de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar ...
Kısıtlamalar başladı, Balıkesir sokakları boşaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamalar başladı, Balıkesir sokakları boşaldı
Sındırgı'da eski başkanın ismi Yüreğil'de yaşayacak
YEREL HABERLER Sındırgı'da eski başkanın ismi Yüreğil'de yaşayacak
Kazdağları’na mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Kazdağları’na mevsimin ilk karı yağdı
Büyükşehir, kiracı esnafından kira almayacak
YEREL HABERLER Büyükşehir, kiracı esnafından kira almayacak
BANÜ Teknopark için imzalar atıldı
YEREL HABERLER BANÜ Teknopark için imzalar atıldı
BİK Genel Müdürü Duran: "Cumartesi-Pazar gazeteler yayınlanmayabilir"
YEREL HABERLER BİK Genel Müdürü Duran: "Cumartesi-Pazar gazeteler ...
Burhaniye´de trafik kazası; 4 yaralı
YEREL HABERLER Burhaniye´de trafik kazası; 4 yaralı
Burhaniye’de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Burhaniye’de trafik kazası: 4 yaralı
Seyit Onbaşı, Havran'da mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Seyit Onbaşı, Havran'da mezarı başında anıldı
Balıkesir'de 3 kırsal mahallede 13 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 3 kırsal mahallede 13 ev karantinaya ...
Dünyada bir ilk... Korona virüs nefesten tespit edilecek Virüsü sadece 15 saniyede tespit edebilecek TÜBİTAK MAM sensör, BANÜ cihaz üretecek. Çin veri desteği verecek
YEREL HABERLER Dünyada bir ilk... Korona virüs nefesten tespit ...
İvrindi'de pazar yerlerinin günleri değişti
YEREL HABERLER İvrindi'de pazar yerlerinin günleri değişti
Balıkesir’de vahşi depolama tarihe karışıyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de vahşi depolama tarihe karışıyor
Karesi Belediyesi’nin kendi araçları hizmete başladı Karesi’de hem güvenlikli hem de tasarruflu araç dönemi
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi’nin kendi araçları hizmete ...
Altıeylül Belediyesi tedbirleri arttırdı
YEREL HABERLER Altıeylül Belediyesi tedbirleri arttırdı
Balıkesir Üniversitesi ile Sağlık İşçileri sendikası toplu sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi ile Sağlık İşçileri sendikası ...
Koca Seyit mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Koca Seyit mezarı başında anıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X