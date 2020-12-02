"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girdiler 100 bin bilim adamının olduğu listeye Bandırma’dan girmeyi başardılar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi’nde görevli iki akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girmeyi başardı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Abdullah Yeşil ve Doç. Dr. Serhat Duman “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girmeyi başardı. BANÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, aynı zamanda Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Abdullah Yeşil ile yine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Duman, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girmeyi başardılar. Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının gerçekleştirdiği, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak dünyanın en etkili bilim insanlarının belirlendiği çalışma, 19962019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırıcı üzerinde yürütüldü.

Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlanan ve dünyanın en etkili 100.000 bilim insanına yer verilen böylesi önemli bir listeye girmeyi başaran öğretim üyeleri Doç. Dr. Abdullah Yeşil ve Doç Dr. Serhat Duman Türkiye adına böyle bir listede olmanın çok sevindirici ve gurur verici bir başarı olduğunu ifade ettiler.

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