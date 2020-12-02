Altıeylül Belediyesi E- Hizmette sınır tanımıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül Belediyesi E- Hizmette sınır tanımıyor

İHA

Altıeylül Belediyesi E- Hizmette sınır tanımıyor

Altıeylül Belediyesi, vatandaşlarına sunduğu hizmetleri ulaşılabilir kılmak için EHizmet uygulamalarını kullanıyor. Altıeylül Belediyesi’nin EHizmet uygulamalarına belediyenin web sitesi aracılığıyla ulaşılabildiği gibi Google Play ve App Store üzerinden de mobil uygulama sürümleri ile tüm hizmetlerden faydalanılabiliyor.
Altıeylül Belediyesi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Borç Sorgulama ve Ödeme başlıkları altındaki hizmetlere istenildiği zaman ulaşılabiliyor. COVID19 kısıtlamalarının olduğu bu süreçte vatandaşların evinden çıkmadan ulaşabileceği bu hizmetler, hem kendi sağlımız hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.
Vatandaşların toplu halde bulunmak zorunda kaldığı ortamlarda fırsat kollayan COVID19, hepimizi tehdit ediyor. Altıeylül Belediyesi’nde yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçebilmek için faaliyete geçirilen EHizmet uygulamaları, özellikle vergi affının olduğu bu dönemde vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlıyor. Vergi affı yapılandırma işlemlerinde Son tarih olan 31 Aralık 2020 yaklaştıkça artan kalabalık, vatandaşlar için tehlikeli bir hâl almaya başladı. Vergi affı ile gerçekleşmesi muhtemel insan yoğunluğunu EHizmet uygulamaları ile azaltmayı amaçlayan Altıeylül Belediyesi, vatandaşlara EHizmet uygulamalarını tavsiye ediyor. Kronik rahatsızlıklarından dolayı pandemi süreci boyunca kalabalıklardan uzak durmak zorunda kalan bireyler için hayati öneme sahip olan EHizmetler, Altıeylül Belediyesi’ni ekranın diğer ucuna taşıyor. Toplum sağlığını ön planda tutan Altıeylül Belediyesi daha önce de belediye içerisindeki hareketliliği en aza indirmek için sıkı tedbirler almıştı. Şimdi de hayata geçirdiği EHizmet uygulamaları ile tedbirlerini arttırıyor. Yakın zamanda hizmete sunulan “Altıeylül Belediyesi” mobil uygulaması ile de ulaşılabilen bu hizmetler, evden çıkmadan tüm hizmetleri vatandaşın ayağına getiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma Ak Parti'den sağlık çalışanlarına C vitamini desteği
YEREL HABERLER Bandırma Ak Parti'den sağlık çalışanlarına C vitamini ...
Burhaniye’de tutuşan buzdolabı az kalsın evi yakıyordu
YEREL HABERLER Burhaniye’de tutuşan buzdolabı az kalsın evi ...
"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girdiler 100 bin bilim adamının olduğu listeye Bandırma’dan girmeyi başardılar
YEREL HABERLER "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine ...
(Özel) Korona virüs Sındırgı turşusuna ilgiyi arttırdı
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs Sındırgı turşusuna ilgiyi ...
Ümran, yıldızları ve güneşi görebilmek istiyor
YEREL HABERLER Ümran, yıldızları ve güneşi görebilmek istiyor
Koronavirüs propolis satışlarını arttırdı İşte korona virüse meydan okuyan 4’lü karışım
YEREL HABERLER Koronavirüs propolis satışlarını arttırdı İşte korona ...
Balıkesir'de mesai saatleri düzenlendi
YEREL HABERLER Balıkesir'de mesai saatleri düzenlendi
Balıkesir'de polis 88 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 88 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 105 bin lira ceza
YEREL HABERLER Balıkesir'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ...
Sındırgı'da 30 litre kaçak içki yakalandı
YEREL HABERLER Sındırgı'da 30 litre kaçak içki yakalandı
Balıkesir'de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar ...
Kısıtlamalar başladı, Balıkesir sokakları boşaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamalar başladı, Balıkesir sokakları boşaldı
Sındırgı'da eski başkanın ismi Yüreğil'de yaşayacak
YEREL HABERLER Sındırgı'da eski başkanın ismi Yüreğil'de yaşayacak
Kazdağları’na mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Kazdağları’na mevsimin ilk karı yağdı
Büyükşehir, kiracı esnafından kira almayacak
YEREL HABERLER Büyükşehir, kiracı esnafından kira almayacak
BANÜ Teknopark için imzalar atıldı
YEREL HABERLER BANÜ Teknopark için imzalar atıldı
BİK Genel Müdürü Duran: "Cumartesi-Pazar gazeteler yayınlanmayabilir"
YEREL HABERLER BİK Genel Müdürü Duran: "Cumartesi-Pazar gazeteler ...
Burhaniye´de trafik kazası; 4 yaralı
YEREL HABERLER Burhaniye´de trafik kazası; 4 yaralı
Burhaniye’de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Burhaniye’de trafik kazası: 4 yaralı
Seyit Onbaşı, Havran'da mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Seyit Onbaşı, Havran'da mezarı başında anıldı
Balıkesir'de 3 kırsal mahallede 13 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 3 kırsal mahallede 13 ev karantinaya ...
Dünyada bir ilk... Korona virüs nefesten tespit edilecek Virüsü sadece 15 saniyede tespit edebilecek TÜBİTAK MAM sensör, BANÜ cihaz üretecek. Çin veri desteği verecek
YEREL HABERLER Dünyada bir ilk... Korona virüs nefesten tespit ...
İvrindi'de pazar yerlerinin günleri değişti
YEREL HABERLER İvrindi'de pazar yerlerinin günleri değişti
Balıkesir’de vahşi depolama tarihe karışıyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de vahşi depolama tarihe karışıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X