Büyükşehir'den atık ilaç toplama kampanyası

Balıkesir’de gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek ve çevreye zarar vermeden imha edebilmek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi tarafından “Atık İlaçların Toplanması Projesi” başlatıldı. Bu kapsamda; 20 ilçede 456 eczanede atık ilaç toplama noktaları oluşturuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi”ne destek olmak maksadıyla “Atık İlaçların Toplanması Projesi” başlattı. Ülkemizde yılda yaklaşık olarak 2 milyar kutu ilaç tüketilmesi ve bunlar arasında; süresi geçen, kullanılmayan ilaçların evsel atıkların içine atılması veya kanalizasyon sistemine dökülerek insan ve çevre sağlığı açısından geri dönülemez zararlara sebebiyet vermesinin önüne geçecek bu projeye, büyükşehir belediyeleri arasında ilk destek veren, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu.

Doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması amacıyla başlatılan projeyle, Balıkesir’de gereksiz ilaç tüketiminin önüne geçilerek evlerde ortaya çıkan atık ilaçların toplanması sağlanacak.

Kullanılmayan ilaçlar toplama noktalarına

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP)’unda yer aldığı proje doğrultusunda 20 ilçede 456 eczaneye atık ilaç toplama kutuları dağıtıldı. Evlerde kullanılmayan ve miadı dolan ilaçlar, vatandaşlarca eczanelerdeki toplama noktalarına getirilerek toplanacak. Eczanelerden toplanan atık ilaçlar, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen toplama merkezinde geçici olarak depolanıp, bertaraf edilmek üzere yetkili firmalara gönderilecek.

Toplanan ilaçlar çevreye zarar vermeden imha edilecek

Projeyle; atık ilaçların mutfak ve banyo çöpleri ile karıştırılmaması, evsel atıklardan ayrıştırılması, ilaçların yasal mevzuata uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini amaçlanıyor.

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