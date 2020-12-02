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7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulabilmesi için Ayvalık halkının seferber olduğu Minik Uğur yaşamını yitirdi

İHA

7 yaşındaki Uğur Akyüz kurtarılamadı Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulabilmesi için Ayvalık halkının seferber olduğu Minik Uğur yaşamını yitirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, AML ve ALL hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz tedavi gördüğü İzmirBehçet Uz Çocuk Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Minik Uğur’un hayatını kaybetmesi O’nun için kök hücre bulunabilmesi için seferber olan Ayvalık halkını yasa boğdu.
Uğur için kök hücre bulunabilmesi için Türk Kızılay’ı ile ünlü sanatçı Haluk Levent’in başkanı olduğu Ahbap Derneği’nin de Twitter üzerinden katkı sağladığı dev bir kampanya başlatılmış ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra binlerce insan minik Uğur ile O’nun gibi AML ve ALL hastaları için kan merkezlerine koşmuştu.
Ayvalık Şefkat Evleri Derneği’nin maddi ve manevi tam destek verdiği Uğur Akyüz için aranan kök hücre Almanya’da bulunmuş ve nakil ameliyatı da gerçekleşmişti. Ancak ağır ilaçların bağışıklık sistemini çökerttiği minik çocuğun, lösemiden kurtulmuşken basit bir mantar enfeksiyonuna yakalanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
İzmir’den getirilen Uğur’un cenazesi, Altınova Orta Camii'nden mahalle kabristanına defnedildi.
Cenazede; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Ayvalık Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Rüçhan Akgöl, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Uğur Akyüz’ün ailesi ve yakınlarıyla, okul müdürü ile okul öğretmenleri hazır bulundu.
7 yaşında hayatını kaybeden Uğur’un cenazesinde; annesi Bedevi Akyüz ile babası Mehmet Latif Akyüz’ün derin üzüntüsü ise yürekleri dağladı. Akyüz ailesi, yitirdikleri evladı Uğur için hastalık sürecinden bu yana destek veren herkese gözyaşları içerisinde teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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