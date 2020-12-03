Burhaniye’de mutfak yangını korkuttu

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan yangında bir evin mutfağı zarar gördü. Ev yangını, Kırsal Yabancılar mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Yabancılar mahallesinde, Bora Korkmaz’a ait evin mutfağında yangın çıktı. Vatandaşlar bir taraftan yangını sündürmeye çalışırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, mutfaktaki yangını evin diğer odalarına sıçramadan sündürdü. Yangının mutfaktaki yağ tavasının alev alması sonucu çıktığı öğrenildi.

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