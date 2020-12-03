TÜBİTAK’ta Büyük başarı: Balıkesir’e 3 ödül

Balıkesir Milli Eğitim 6 proje ile katıldığı TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalinde; 1 ikincilik, 1 üçüncülük, 1 teşvik ödülü elde eden öğrenciler büyük bir başarıya imza attılar.

Bu yıl Kovid19 salgını sebebiyle; Türkiye Finali değerlendirmeleri, alınan tedbirler kapsamında proje sahibi öğrencilerin ve jürilerin çevrimiçi ortamda bir araya gelmesi ve değerlendirmelerin yapılmasıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Bengisu Tanem Gevenesli ve Ege Erol Kozan, Öğretmen Leyla Ayverdi danışmanlığında yaptıkları projeleriyle Biyoloji alanında “Türkiye ikincisi” Karesi Özel Bahçeşehir Ortaokulu Öğrencisi Çağan İkikardeş, Öğretmen Ahmet Güven Sürek danışmanlığında yaptıkları projeleriyle Matematik alanında “Türkiye Üçüncüsü” oldu. Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Ecrin Sude Tanyel ve Esna Karatepe, Öğretmen Hilal Kırbıyık danışmanlığında yaptıkları projeleriyle Coğrafya alanında “Teşvik ödülü”ne layık görüldü.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “6 proje ile katıldığımız TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalinde; 1 ikincilik, 1 üçüncülük, 1 teşvik ödülü elde eden öğrencilerimiz, büyük bir başarıya imza attılar. Bu yıl yarışma, içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirildiği için ödül töreni ilerleyen günlere ertelendi ve bu nedenle öğrencilerimiz biraz buruk bir sevinç yaşamış oldular. Ama ben şuna inanıyorum ki yarışma sonunda verilen ödüller, bu sürecin “amacı” değil, gençlerimizi bilimsel çalışma yapmaya motive eden bir araçtır. En önemli ödül, hiç şüphesiz öğrenci ve danışman öğretmenlerimizin proje sürecinde elde etmiş oldukları kazanımlardır. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını bugün bizlere bir kez daha gösteren, bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize; bu güzel tabloda büyük emekleri olan danışman kıymetli öğretmenlerimize, okul müdürlerimize ve ARGE Birimimizdeki değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

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