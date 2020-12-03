Balya'da Kayalar Mahallesi kısmî karantinaya alındı

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Kayalar Mahallesinde pozitif vak'aların görülmesi üzerine kısmî karantina uygulaması başladı.

Kayalar Mahallesinde Covid19 vak'alarındaki artış ve temaslı kişilerin artması üzerine Balya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla hane bazında kısmi karantinaya alındı. Balya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda temaslılardan kaynaklı vak'aların artması üzerine bulaşma riskinin azaltılması için Kayalar Mahallesinde ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve vaka ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin ikinci bir emre kadar 03.12.2020 tarih ve saat 14:00’den itibaren hane bazında karantinaya alınmalarına; gerekli tedbirlerin alınmasının ve kontrollerinin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Karantinaya alınan hane halkının ihtiyaçları için Balya Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Kayalar sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.

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