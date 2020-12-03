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Okul duvarlarını gönül gözüyle renklendiriyor

DHA

Okul duvarlarını gönül gözüyle renklendiriyor


Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde yaşayan görme engelli Namık Tuncel, eşi Sandy Tuncel ile birlikte başlattıkları `Hayalim gerçek olsun´ adlı proje kapsamında 12 okulu boyadı.
Ayvalık ilçesinde yaşamını sürdüren Namık Tuncel, 1995 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu görme yetisini kaybetti. Tedavi için Almanya´ya giden Tuncel, burada sağlık görevlisi Sandy ile tanıştı. Sandy ve Namık Tuncel´in sonrasında 2 çocuğu oldu. Balıkesir genelinde engellilere yönelik farklı projelere imza atan Tuncel çifti, geçen sene de `Hayalim gerçek olsun´ adlı projeyle okul ve sınıf duvarlarını boyayıp, okul bahçelerine trafik parkurları yapmaya başladı.
İlk olarak Ayvalık 15 Eylül Ortaokulu'nda başlanan proje, Atatürk İlkokulu'nun boyanmasıyla devam ediyor. Okullardan ücret almadan sponsor destekleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Namık Tuncel, "Geçen sene `Hayalim gerçek olsun´ adında bir çalışma başlattık. Daha önceki yıllarda okullarda uygulamalı trafik eğitimi yapılması için sponsor bulup, boya desteği aldıktan sonra okul bahçelerine trafik parkurları boyuyorduk. Okullara herhangi bir masraf olmaması için çalışmalarımız ücretsizdi. Parkur boyama ve trafik eğitimi dışında, okulların iç ve dış cephelerini de bu projeyle boyadık. Çocukların hoşuna gidecek, ilgisine çekecek şekilleri değerlendirerek, okulları boyamaya başladık. Şu ana kadar boyadığımız 12 okulumuz oldu. Ayrıca gönüllü olan öğrenci ve veliler de katılıyor. Çocuklar kendi hayallerini gerçekleştirdikleri için; okul, okul olmaktan çıkıyor ve ev moduna geçiyor. Hatta bazı çocuklar sürekli burada kalmak istiyor. Ayrıca kendileri emek verdikleri için daha dikkatli davranıyorlar, koruyorlar" dedi.
`EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM SANDY´
Engelli bireylerin gereken eğitimi aldıktan sonra her işi yapabileceğini söyleyen Namık Tuncel, sözlerini şu şekidle sürdürdü:
"Engelli bir insan, eğitim aldıktan sonra birçok işi yapabilir. Benim bugün, bunları yapabiliyor olmamda en büyük destekçim eşim Sandy. Eşim Almanya´da eğitim aldıktan sonra, burada birçok konuda araştırmalar yapıp, projeler ortaya koydu. Onun verdiği destekle bana da güven geldi. Artık birçok konuda güvenle çalışmalar yapabiliyorum. Etrafımızdaki engellilere de örnek olduk ve onlarda farklı dallarda çalışmalar yapmaya başladılar. Eğitim aldıktan sonra farklı alanlarda çalışmalar yapılacağını gördük. Daha önce korkuyordum ve korkumu yendim. Ben artık engel tanımıyorum. Bu da eşimin sayesinde oldu."
Sandy Tuncel ise, "Ben Almanya´da tıp okudum. Eşim görme engelli. Hangi projeye başlıyorsak ben seve seve destek veriyorum. Yaklaşık 1 sene önce `Ben boya etkinliği yapmak istiyorum´ dedi. Bende destek verdim. Çalışmalarımızı keyifle sürdürüyoruz" diye konuştu.
`OKULUMUZUN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ´
Yapılan çalışmalar sayesinde okulun çehresinin değiştiğini ve öğrencilerin okula olan ilgisinin arttığını söyleyen Altınova Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Berdibek, "Okulumuzun boyası yaklaşık 5 yılıktı. Renklerini değiştirmek için bir plan yapmıştık. Ancak bütçemiz uygun değildi. Namık Bey de böyle bir proje hazırlamış ve bize beraber boyamamızı teklif etti. Yardımseverlerle birlikte boyamaya gerçekleştirdik. Yapılan boyalar okulumuzun çehresini değiştirdi. Öğrencilerin ilgisini arttırdı. Okulumuza renk kattı. Katkılarında dolayı Namık ve Sandy Tuncel çiftine çok teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-12-03 17:46:52

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