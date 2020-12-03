Balıkesirspor'da Cihat Arslan dönemi

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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya vardı. Akşam saatleri kulüp tesislerine gelen Arslan, kendisini kırımızıbeyaz renklere bağlayan 1,5 yıllık anlaşmayı imzaladı.

Balıkesirspor yönetimi, Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı Mesut Dilsöz'ün yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdi. Başkan Ümit Arslan’ın da katıldığı imza töreni sonrası kulüp sosyal medya hesaplarından Cihat Arslan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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