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Covıd-19 ile mücadelede gece nöbeti Altıeylül’de pandemi ile mücadele gecede devam ediyor

İHA

Covıd-19 ile mücadelede gece nöbeti Altıeylül’de pandemi ile mücadele gecede devam ediyor

Altıeylül Belediyesi, pandemi sürecinde devam ettirdiği temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir dezenfekte faaliyeti yürütülüyor.
Belediye, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alınan kırsal mahallelerde sürdürülen dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Merkezde sürdürülen çalışmalarda da Bahçelievler Mahallesi, Plevne Mahallesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Yıldız Mahallesi ve Sütlüce Mahallesi dezenfekte edildi. Ülke genelinde saat 21.00 itibarıyla gelen sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren Altıeylül Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerin tümünde yoğun bir şekilde dezenfekte çalışmaları yürütüyor; adeta gece nöbeti tutuyor. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler, vatandaşların güvenli bir güne başlaması için titizlikle gerçekleştiriliyor. Temizlik çalışmalarında ortak kullanım alanları, tabiri caiz ise, köşe bucak dezenfekte ediliyor. Bu ortak kullanım alanlarının başında gelen ana caddeler, parklar, duraklar, çöp konteynerleri ve insan yoğunluğunun olduğu tüm yüzeyler dezenfekte ediliyor. Çöp konteynerleri özel dezenfekte araçlarına alınarak önce yıkanıyor, daha sonra da dezenfekte ediliyor. Parklar ve ortak kullanım alanlarında faaliyet gösteren araçlar, bu ve benzer çalışmalarda sürekli kullanılıyor. Araç üstü dezenfekte teçhizatı kullanılarak yapılan ana cadde, park ve sokak dezenfekte çalışmaları uzman personel tarafından gerçekleştiriliyor.
Altıeylül işini şansa bırakmıyor
“Altıeylül Hep Yanında” sloganıyla faaliyetlerini devam ettiren Altıeylül Belediyesi, özellikle pandemi sürecinde hijyene çok önem veriyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralları ile hem toplum hem de birey sağlığı korunurken, yüzey üzerinde olması muhtemel virüsler ile de mücadele edilmesi gerekiyor. Eski alışkanlıklarımızdan kaynaklanan ve ellerimizi yüze/göze dokundurma refleksi, Covid19 virüsünün bulaşabilmesine ortam hazırlıyor. Tüm bu olası tehlikelerin önüne geçebilmek için ortak kullanım alanlarındaki yüzeylere fazlaca vakit ayıran Altıeylül Belediyesi, işini şansa bırakmıyor. Saatler 21.00 olduğunda Altıeylül’e bağlı ekipler boş sokaklarda Covid19 avına çıkıyor.

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