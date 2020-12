Tayfun Canlı, Edremit Belediyesi’ndeki son durumu açıkladı! Tayfun Canlı: Önlemler arttırıldı! Tayfun Canlı: 24 saat görev başındayız! Tayfun Canlı: Edremit’te ‘Online Hizmet’ dönemi!

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, Koronavirüs salgını ile ilgili belediyede ki vakaları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Tayfun Canlı, Belediye Meclis Üyeleri ve personelde de virüse yakalananlar olduğunu açıkladı.

Canlı yaptığı açıklamada, “Edremit Belediyesi olarak pandemi sürecinde vatandaşlarımıza kesintisiz bir şekilde en iyi hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz. Temizlik işlerinden sağlık hizmetlerine, sosyal yardımlardan dezenfeksiyona kadar tüm birimlerimiz halkımıza hizmete devam ediyor. Belediye personelimiz ise ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın talimatı ile esnek çalışma sistemine geçti. Mesai saatlerimizde ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Balıkesir Valiliği kararı uyarınca 10.0016.00 olarak değiştirildi.

Ancak tüm uygulamalara ve alınan önlemlere rağmen meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızdan pozitif vakalar çıkmaya başladı. Son süreçte maalesef 2 Belediye Meclis Üyemiz pozitif çıktı, bir meclis üyemizde semptomlar gösterdiği için test yaptırdı. Ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğümüz ile Basın ve Sosyal Medya Birimizde birer arkadaşımız pozitif olduğu için bu servislerde ki arkadaşlarımız komple karantina altına alındı ve servisleri kapatmak zorunda kaldık. Bu servislerimiz uzaktan çalışma sistemi ile arkadaşlarımız evlerinden görevlerini yerine getiriyor. Ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden bir, Motorlu Vasıtalardan bir arkadaşımızda pozitif çıktı. Pozitif çıkan arkadaşlarımızın takip, tetkik ve tedavileri evlerinde devam ediyor” dedi.

Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, Edremit Belediyesi’nin 24 saat vatandaşın hizmetine devam ettiğini belirterek “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan talimatları doğrultusunda çalışma arkadaşlarımız için gerekli önlemler alınırken vatandaşın hizmete ulaşımında hiçbir aksaklığa yer verilmiyor. Esnek ve dönüşümlü çalışmayla beraber nöbet sistemi ile 24 saat boyunca görevimize devam ediyoruz. Belediyeye gelemeyen vatandaşlarımız için biz her türlü hizmeti ve ihtiyaçlarını kapılarına kadar ulaştırıyoruz” dedi.

Edremit Belediyesi olarak vatandaşların evlerinden çıkmadan belediye ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini internet üzerinden yerine getirebilecekleri teknik altyapının hazır ve uygulamada olduğunu da kaydeden Canlı, “Belediyemizin internet sitesi üzerinden vergilerden, imar durumuna, online ödemelere kadar her türlü işlemi kolaylıkla yapabilirler. Ayrıca 24 saat hizmet veren 444 85 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilir ve her türlü işlemlerini gerçekleştirebilirler” dedi.

