Kaçak tütüne geçit yok

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada 285 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/bandrolsüz sigara ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Edremit İlçesinde A.B. isimli şahsın tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı. Şahsın işyerinde yapılan aramada; 10 bin adet dolu makaron ve 285 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında yasal işleme başlanıldı.

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