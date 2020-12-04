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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı’da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

İHA

Sındırgı’da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

Korona virüs vakalarının artması ile birlikte Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de tedbir ve denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekipleri ilçenin dört bir yanında koordineli bir şekilde denetimlerini sürdürüyor.
Öncelik yaya ve HES kodu sorgulaması gerçekleştirildi
Sındırgı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir caddesi ve ilçenin çeşitli noktalarında bulunan yaya geçitlerinde uygulama ve bilgilendirme yapıldı. Yaya geçitlerin önceliğin yayalara ait olduğu uyarılarında bulunuldu. Kurallara uymayan sürücü ve yayalara da ceza kesildi. Bunun yanında durdurulan araçlarda maske ve HES kodu uygulaması denetimi gerçekleştirildi. Hafta içi 21.00’den sabah 05.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasaklarında da emniyet ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Cumartesi Pazarı Cuma gününe taşındı, HES kodu olmayanlar pazara giremedi
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 56 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi nedeniyle Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde cumartesi kurulan sebze meyve pazarı vatandaşların mağdur olmamaları adına Cuma günü kuruldu.
Pazar yeri girişlerinde ve esnafların yerleşiminde tedbir üst seviyeye alındı. Dört ayrı noktadan Pazar yerine alınan vatandaşların ateşleri tek tek ölçüldü. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlar Pazar yerine alınmayarak evlerine gönderildi. Pazar yeri esnafları maske eldiven ve hijyen konusunda tek tek uyarıldı. Esnaf ve vatandaşlara Pazar yeri girişinde HES kodu sorgulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi Zabıta ekipleri ile ortaklaşa yürütülen denetimlerde, Pazar yerinin temizlik ve dezenfekte işlemleri de Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Pazar yeri girişinde dezenfekte noktaları, iç bölgelerde de el dezenfekte noktaları oluşturuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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