Balıkesir'de jandarma son 1 ayda 335 aranan şahsı yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de jandarma son 1 ayda 335 aranan şahsı yakaladı

İHA

Balıkesir'de jandarma son 1 ayda 335 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 1 ayda yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 335 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde Kasım ayı boyunca “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında; 141 bin 685 şahıs sorgularken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 335 şahıs yakaladı. Yakalanan bin 510 şahsa idari işlem yapılırken yakalanan şahıslara 1 milyon 910 bin 494 TL idari para ceza uygulandı. Jandarma ekipleri bu uygulamalar esnasında ayrıca 69 bin 53 aracı kontrol ederken 2 bin 590 araca 1 milyon 488 bin 836 TL idari para cezası uyguladı ve 848 araç trafikten men edildi.
Jandarma ekipleri bu faaliyetler esnasında; 212 gram kubar esrar, 56 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 1 milyon 270 bin adet boş makaron, 155 litre sahte ve kaçak içki, 61 adet tarihi eser, 23 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet kesici delici alet ve 474 adet fişek ele geçirdi ve yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Ayrıca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Altıeylül ilçesinde 7 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Sındırgı’da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Sındırgı’da korona virüs denetimleri aralıksız ...
Erdek’te BİGEP Projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Erdek’te BİGEP Projesi tanıtıldı
Vefa grubu üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Vefa grubu üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı
Zeytin üreticine 7 milyon 724 bin ödeme
YEREL HABERLER Zeytin üreticine 7 milyon 724 bin ödeme
Marmara Belediyesi’nden 80 öğrenciye tablet
YEREL HABERLER Marmara Belediyesi’nden 80 öğrenciye tablet
Kış lastiklerini takmayan 63 araca 44 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kış lastiklerini takmayan 63 araca 44 bin lira ceza
Savaştepe'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Savaştepe'de uyuşturucu operasyonu
Kaçak tütüne geçit yok
YEREL HABERLER Kaçak tütüne geçit yok
Tayfun Canlı, Edremit Belediyesi’ndeki son durumu açıkladı! Tayfun Canlı: Önlemler arttırıldı! Tayfun Canlı: 24 saat görev başındayız! Tayfun Canlı: Edremit’te ‘Online Hizmet’ dönemi!
YEREL HABERLER Tayfun Canlı, Edremit Belediyesi’ndeki son durumu ...
Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ilgi Balıkesirliler kısıtlamaya mandalina depolayarak girdi
YEREL HABERLER Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ...
Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Burhaniye’de zeytinciye hasat izin belgesi
YEREL HABERLER Burhaniye’de zeytinciye hasat izin belgesi
Burhaniye’de yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de yağmur duası yapıldı
Havran’ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Havran’ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya ...
Balıkesir'de camilerde korona tedbiri
YEREL HABERLER Balıkesir'de camilerde korona tedbiri
Karesi Belediyesi koronavirüs vakası görülen apartmanların ortak alanlarını ilaçlıyor
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi koronavirüs vakası görülen ...
BALOSB’nun atık su arıtma tesisi ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER BALOSB’nun atık su arıtma tesisi ihalesi yapıldı
Burhaniye’de Sübeylidere mahallesinde kısmîi karantina uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Sübeylidere mahallesinde kısmîi ...
Balıkesirspor'da koranavirüs şoku 19 futbolcu ve 6 personelin testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da koranavirüs şoku 19 futbolcu ve 6 ...
Covıd-19 ile mücadelede gece nöbeti Altıeylül’de pandemi ile mücadele gecede devam ediyor
YEREL HABERLER Covıd-19 ile mücadelede gece nöbeti Altıeylül’de ...
Balıkesir’de çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan’a ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de çevre dostu zeytin çekirdeği ...
Korona virüs 75 yaşında ehliyet sahibi yaptı
YEREL HABERLER Korona virüs 75 yaşında ehliyet sahibi yaptı
(Özel) Başkan Yılmaz, vatandaşların arasında karışıp korona denetimi yaptı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Balıkesir insanı ile bir kez daha gurur duydum"
YEREL HABERLER (Özel) Başkan Yılmaz, vatandaşların arasında karışıp ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X