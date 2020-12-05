Ayvalık’ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Akçapınar Kırsal Mahallesi korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Akçapınar Mahallesi'nde Covid19 vakalarının görüldüğü belirtilerek, mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu tespit edildiği ve salgının yayılımını önlemek amacıyla mahalleye girişçıkışların bugün saat 21.00'den itibaren karantina uygulanması kapsamında kapatıldığı belirtildi.

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