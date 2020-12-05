Vali Şıldak'tan başarılı öğrencilere ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şıldak'tan başarılı öğrencilere ödül

İHA

Vali Şıldak'tan başarılı öğrencilere ödül

TÜBİTAK Türkiye finallerinde başarılı olan öğrencileri Vali Hasan Şıldak makamında kabul ederek, kutladı ve ödüllendirdi.
Vali Hasan Şıldak; COVİD19 salgını nedeni ile 2627 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finaline katılarak İlimize derece getiren öğrencileri tebrik etti.
Vali Hasan Şıldak proje yarışmasına katılarak biyoloji alanında Türkiye İkincisi olan Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Bengisu Tanem Gevenesli ve Ege Erol Kozan’ı, Matematik alanında Türkiye Üçüncüsü olan Karesi Özel Bahçeşehir Ortaokulu Öğrencisi Çağan İkikardeş’i, Coğrafya alanında Teşvik Ödülüne layık görülen Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Ecrin Sude Tanyel ve Esna Karatepe’yi ve Öğretmenlerini başarılarından dolayı ödüllendirerek kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manyas halkı sokak yasağına tam uyum sağlıyor
YEREL HABERLER Manyas halkı sokak yasağına tam uyum sağlıyor
Ayvalık’ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 ...
Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Balıkesir'de jandarma yasadışı 53 siteye erişimi engelletti
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma yasadışı 53 siteye erişimi ...
Balıkesir'de jandarma son 1 ayda 335 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma son 1 ayda 335 aranan şahsı ...
12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Sındırgı’da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Sındırgı’da korona virüs denetimleri aralıksız ...
Erdek’te BİGEP Projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Erdek’te BİGEP Projesi tanıtıldı
Vefa grubu üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Vefa grubu üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı
Zeytin üreticine 7 milyon 724 bin ödeme
YEREL HABERLER Zeytin üreticine 7 milyon 724 bin ödeme
Marmara Belediyesi’nden 80 öğrenciye tablet
YEREL HABERLER Marmara Belediyesi’nden 80 öğrenciye tablet
Kış lastiklerini takmayan 63 araca 44 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kış lastiklerini takmayan 63 araca 44 bin lira ceza
Savaştepe'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Savaştepe'de uyuşturucu operasyonu
Kaçak tütüne geçit yok
YEREL HABERLER Kaçak tütüne geçit yok
Tayfun Canlı, Edremit Belediyesi’ndeki son durumu açıkladı! Tayfun Canlı: Önlemler arttırıldı! Tayfun Canlı: 24 saat görev başındayız! Tayfun Canlı: Edremit’te ‘Online Hizmet’ dönemi!
YEREL HABERLER Tayfun Canlı, Edremit Belediyesi’ndeki son durumu ...
Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ilgi Balıkesirliler kısıtlamaya mandalina depolayarak girdi
YEREL HABERLER Pazarda C vitamini deposu mandalinaya yoğun ...
Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Burhaniye’de zeytinciye hasat izin belgesi
YEREL HABERLER Burhaniye’de zeytinciye hasat izin belgesi
Burhaniye’de yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de yağmur duası yapıldı
Havran’ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Havran’ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya ...
Balıkesir'de camilerde korona tedbiri
YEREL HABERLER Balıkesir'de camilerde korona tedbiri
Karesi Belediyesi koronavirüs vakası görülen apartmanların ortak alanlarını ilaçlıyor
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi koronavirüs vakası görülen ...
BALOSB’nun atık su arıtma tesisi ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER BALOSB’nun atık su arıtma tesisi ihalesi yapıldı
Burhaniye’de Sübeylidere mahallesinde kısmîi karantina uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Sübeylidere mahallesinde kısmîi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X