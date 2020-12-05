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Altıeylül 2021 projeleri ile cazibe merkezi olacak Altıeylül Belediyesi, 2021 yılında planladığı projeler ile Altıeylül'ün çehresini değiştirecek

İHA

Altıeylül 2021 projeleri ile cazibe merkezi olacak Altıeylül Belediyesi, 2021 yılında planladığı projeler ile Altıeylül'ün çehresini değiştirecek

Altıeylül Belediyesi'nin web televizyonuna konuk olan Başkan Hasan Avcı, 2021 projelerini anlattı. Başkan Avcı 2021 yılında planladıkları projeler ile Altıeylül'ün çehresini değiştireceklerini anlattı.
Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya için 2020 yılının üzücü hadiselerin yaşandığı bir yıl olarak geçtiğini dile getiren Başkan Avcı, ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan doğal afetler ile Kovid19’un hepimizi mental olarak da yorduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarının hastaların yanına girerken kullandıkları tulumların bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Avcı, 500 tane devlet hastanesindeki; 500 tane de şehir hastanesindeki sağlık personeline olmak üzere bin adet tulumu kısa bir süre içerisinde ulaştıracaklarını dile getirdi. Başkan Avcı “Ben arkadaşlarımıza hep söylüyorum bu, tabiri caizse, bir cihan harbi Bu sadece sağlık çalışanlarımızın sorunu değil. Bu aynı zamanda devletimizin sorunu olduğu kadar milletimizin de sorunudur. Bu sorun ile hep birlikte mücadele ederek önünü alacağız ve inşallah hep birlikte de bu sorunun üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.
Altıeylül kendini yalnız hissetmeyecek
Bu süreçte yaşanabilecek olan sorunların çözümü olarak Altıeylül Belediyesi’ni gösteren Başkan Avcı, karantinadaki vatandaşların başkanım bizi aramıyorsunuz serzenişi üzerine “İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince hangi vatandaşımızın COVID19, hangisinin karantinada olduğunu bizimle paylaşamıyor; paylaşması da kanunen yasak. Dolayısıyla o veriler İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde ve biz bunları bilemiyoruz. Vatandaşımız kendisini yalnız hissediyorsa, vatandaşımız ben evde kalıyorum benim sorunlarımı çözebilecek kimse yok diyor ise 444 06 09 / 0 533 154 01 01 numaralı hatlardan belediyemize ulaşarak taleplerini dile getirebilirler. Eğer ortak alanlarının dezenfekte edilmesini istiyorlarsa, yine bu numaraları arayarak bizden yardım isteyebilirler” dedi.
Başkan Avcı, “Çünkü devletime güveniyorum”
Devletine gözü kapalı bir şekilde güvendiğini ve kendisine sıra geldiğinde düşünmeden aşı yaptıracağını söyleyen Başkan Avcı “Bu konuda bize imkân verildiğinde hiç düşünmeden gidip aşı yaptıracağım. Çünkü ben devletime güveniyorum. Türk milleti gerçekten vatanını ve milletini çok seven bir millet ama ben özellikle pandemi sürecinde şunu gördüm ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de milletini çok seven, milletine çok düşkün bir devlet” dedi.
Altıeylül Belediyesi 15 milyon bütçe fazlası verdi
Geçtiğimiz yıl Altıeylül Belediyesi’nin 2019 bütçesi, 4 Milyon 700 Bin Türk Lirası fazla vermiş ve bu bütçe Altıeylül’e yatırım olarak geri dönmüştü. 2020 yılında ise Altıeylül Belediyesi 15 Milyon Türk Lirası artı bütçeyle yılı kapatmayı planlıyor. İktisatlı ve doğru yatırımlar ile fazla veren bütçe, yine Altıeylül İlçesi sakinlerinin hizmeti için kullanılacak. Halen devam eden ve yapımı tamamlandığında Altıeylül’e değer katacak projeler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi, Altıeylül Hasan Can Kültür Merkezi ve Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi(ALGEM2) bulunuyor. 2021’in ilk yarısında ALGEM ve Kültür Merkezi, ikinci yarısında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nin açılması planlanıyor. 2021 yılının MartNisan aylarında Gümüşçeşme Millet Kıraathanesi’nin inşaatı planlanırken, yine 2021 yılında Sütlüce Mahallesi’nde de Seyyid Arvasi Parkı içerisine ikinci Millet Kıraathanesi planlanıyor. 2021 yılının ilk ayları içerisinde yeniden ihalesine çıkılacak olan Plevne Kapalı Pazar Yeri Projesi tamamlandığında içerisinde 46 adet pazar yeri, 4 tane dükkân, 315 metrekare Millet Kıraathanesi, 565 metrekare restoran ve kafe, 78 araçlık kapalı otopark, 600 kişilik düğün salonu, açık oturma alanları, etkinlik alanları, toplantı salonu, mescit, zabıta noktası, etüt odaları, özel yemek alanları ve teknik hacimlerle beraber 7 bin 200 metrekarelik bir proje hayata geçecek. 2021 projeleri arasında yer alan, Gaziosmanpaşa Mahallesi içerisindeki Fahri Kiraz Kız Meslek Lisesi yanındaki tesis de yüzme havuzu, kütüphane ve kreş olarak vatandaşlara hizmet verecek. Karatepe’de planlanan Altıeylül Belediyesi Hizmet Binası, 2021 yılı sonu veya 2022 başı olmak üzere projelendirilerek ihaleye çıkarılacak; 2024’teki yeni dönem gelmeden de 2023’ün sonlarına doğru tamamlanacak. Altıeylül Belediyesi Hizmet Binası’nın önünde kent meydanı, yanında kültür merkezi ile cami alanı ve önünde de yeşil alan olacak. Yolun altına yapılacak tüp geçitler ile birlikte toplam 26 dönümlük alana planlanan proje tamamlandığında, Altıeylül’ün cazibe merkezi haline gelecek.

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