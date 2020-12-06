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Balıkesir’de sokağa çıkma yasağı zeytin hasadına engel olmadı

İHA

Balıkesir’de sokağa çıkma yasağı zeytin hasadına engel olmadı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı zeytin hasadına engel olmadı. Ziraat Odası ile Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin alan vatandaşlar, zeytin hasadına devam ederken, sokaklar, caddeler ve meydanlar boş kaldı.
Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da devam etti. Sokak ve caddeler ıssızlığa bürünürken, Cumhuriyet meydanı da güvercinlere kaldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerde iki gün boyunca denetimlerine devam etti. Burhaniye’deki zeytin bahçelerinde yüzlerce kadın ve erkek hasada devam etti. Hasatta görev alan vatandaşlar, çalışmaktan mutlu olurken, yetkililere teşekkür etti. İzin aldıklarını anlatan Yasin Sırlan,” Sokağa çıkma yasağı var ama, biz gereken izinleri aldık. Hasada devam etmekteyiz. Allah, bereketli bir yıl geçirmemizi nasip etsin. Çalışmaya devam, zeytine devam” dedi. Basri Çakıcı da, “ Sokağa çıkma yasağı olduğu için biz gereken izni aldık. Zeytine devam ediyoruz. Fiyatlarımızda iyi olduğu için Allah bol bereket versin. İnşallah bu sene kazançlarımız iyi olacak. Çocuk çocuğumuzun rızkı için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Mehmet Budak ise, “ Covid19’ dan dolayı sokağa çıkma yasağı var..Ama, gene de işlerimizi görüyoruz. Allah, razı olsun yetkililerden. Ziraat Odası ve İlçe Tarım’dan izin belgesi alıyoruz. Tarlalarda çalışmaya devam ediyoruz. Kurak ama bereketli bir sezon var. Fiyatlarımız da iyi” dedi.

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