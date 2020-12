Burhaniye’de Belediye Can dostlarını unutmadı

Burhaniye ilçesinde, Virüs tehdidinin etkisini yaşayan sokak hayvanları Belediye tarafından her gün beslenerek tedavi ediliyor.Korona virüsüyle mücadele ve önleme çalışmaları kapsamında büyük özveriyle çalışan Belediye Sağlık İşlerine bağlı ekipler sadece insan yaşamı değil hayvanların da yaşamlarını korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Covid19 virüsüne karşı alınan son tedbirler kapsamında kafe ve restoranların kapatılarak vatandaşların hafta sonları sokağa çıkmalarının kısıtlandırılmasıyla daha da zorluk yaşayan sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçlarını düzenli olarak Burhaniye Belediyesi karşılıyor. Yeterli düzeyde yemek bulamadıkları için aç kalma riski olan hayvanlar, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından her gün beslenerek su ve yemek ihtiyaçları gideriliyor. Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Bakımevinde, ekiplerce periyodik olarak beslenen Can dostların, ayrıca beslenme sırasında tespit edilen yara ve diğer hastalıklarıyla ilgili de anında tedavileri yapılıyor. Hayatta hayvanlarla beraber ortak bir hayat sürdürdüklerini ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Bu süreç insan yaşamı kadar hayvanlarımızı da oldukça etkiledi. Aynı havayı soluduğumuz can dostlarımız özellikle pandemi dönemi ve akabinde sokağa çıkma kısıtlamalarıyla gerek yemek gerek su ve tedavide oldukça zorluk yaşıyorlar. Belediye olarak oluşturduğumuz besleme ekibimiz, sokakta yaşayan hayvanlarımıza yönelik gerekli besleme olanaklarını sağlıyor. Bu süreçte sağlık problemi yaşayan hayvanlarımızın da tedavileriyle alakalı ivedilikle müdahaleler yapılıyor. Virüs tehdidinin etkisini yaşayan sokak hayvanları Burhaniye Belediyesi tarafından her gün beslenerek tedavi ediliyor. Korona virüsüyle mücadele ve önleme çalışmaları kapsamında Burhaniye'de büyük özveriyle çalışan Belediye Sağlık İşlerine bağlı ekipler sadece insan yaşamı değil hayvanların da yaşamlarını korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.” dedi.

