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Ayvalık’ta yerleşke hazırlığı “Acil Durum Toplanma Noktası” olarak belirlenen alanda çalışmalar başlatılıyor

İHA

Ayvalık’ta yerleşke hazırlığı “Acil Durum Toplanma Noktası” olarak belirlenen alanda çalışmalar başlatılıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 150 Evler Mahallesi Cennet Tepesi yolu güzergâhına acil durum toplanma noktası kurulacak.
Planlanan yerleşkenin belirlenmesi için Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (ADAK) Başkanı Erdinç Tügen ve belediye teknik ekibiyle buluştu. Belediye Başkanı Ergin, “İzmir’de yaşanan deprem sonrası Acil Durum Toplanma Noktası olarak belirlenen alanda yapılacak yerleşkenin hastaneye yakınlık, iş makinelerinin kullanımı, gönüllülerin eğitimi gibi kriterlere uygun olması yerin belirlenmesinde etken oldu” dedi.
Başkan Ergin, İzmir depreminin herkesin yüreğini yaraladığını, ancak bu depremden çıkartılması gereken dersler olduğunu söyledi.
Asıl odaklanılması gerekenin deprem olmadan önce yapılması ve alınması gereken tedbirler olduğunu ifade eden Ergin, “İzmirlilerin acılarını elbette paylaşıyoruz.Olası bir deprem afeti halinde Ayvalık’ta yapılması gerekenler konusunda zaten hazırlık ve çalışmalarımız vardı. Afet toplanma merkezleri, afet koordinasyon merkezi, ilk yardım ve acil müdahale ekiplerinin oluşturulması gibi daha pek çok hazırlığı yapıyoruz.Depremden hemen sonra bölgeye intikal eden ve Bayraklı’da yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmalarını büyük bir cesaret ve özveri ile sürdüren ADAK temsilcisi Erdinç Tügen de bize eşlik ederek yapılan ve yapılmakta olan kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üstün gayretleri için Belediyemiz ve Ayvalık halkı adına kendilerine şükranlarımı bir kez de buradan iletmek isterim” diye konuştu.
Öncelikli hedeflerinin Ayvalık’ta imar planlarının bir an önce yenilenmesi olduğunu dile getiren Ergin şöyle devam etti:
“İmar planlarının Sarımsaklı’ya ilişkin kısmını tamamladık. Merkez, Cunda, Altınova İmar Planları ve Koruma Amaçlı İmar Planlarımızı da bu yıl içinde ihale etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede riskli binaların tespiti ve kentsel dönüşüm suretiyle yenilenmesi de öncelikli hedeflerimiz arasında. İzmir depremi bir kez daha göstermiştir ki deprem değil binalar öldürüyor. 2020 yılında dünyada yedi ve üzerinde yaşanan depremlerin kıyaslaması bize acı gerçeği bir kez daha hatırlattı. Dünyanın pek çok yerinde yedi üzeri depremlerde sıfır can kaybı yaşanırken ülkemizde çok daha az şiddetlerdeki depremlerin sonucunda büyük yıkımlar ve can kayıpları olmuştur. Bunun için öncelikli görev Çevre Şehircilik Bakanlığı’nda olmakla beraber, biz yerel yönetimlerin üzerine düşen görevler de elbette var. Bu konuda bir çalışma programı hazırlıyoruz. Konunun uzmanları ile koordineli olarak çalışıp alınması gerekli önlemleri en kısa sürede oluşturup meclisimizin onayına sunacağız.”

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