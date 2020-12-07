Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin için seferber oldular

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Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde elektrik tellerine asılı kalan güvercin, elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi görevlileri tarafından kurtarıldı.

Edremit ilçesi Çayiçi Caddesi üzerinde elektrik direğinin tellerine takılan ve kurtulmak için çırpınan güvercini gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Olay yerine elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi görevlileri sevk edildi. Araç asansörü yardımıyla tellere ulaşan görevliler, tek ayağından asılı halde çırpınan güvercini kurtararak aşağıya indirdi.

Ayağına dolanan iplerden kurtarılan güvercin tekrar doğaya salındı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2020-12-07 19:51:34



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