Atık mandalinalar kolonya oldu



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde yaklaşık 150 çeşit tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapan Balıkesir Çifti Eğitim Merkezi (BAÇEM), hasat sırasında pazar değeri olmadığı için çöpe giden mandalinaları kolonya yaparak ekonomiye kazandırıyor. Tıbbı ve aromatik bitkilerin işlendiği tesislerde uçucu yağı çıkarılan mandalina atıklarından hazırlanan mandalina kolonyası yoğun ilgi görüyor.

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Börezli Mahallesi'nde yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BAÇEM, yöredeki atık mandalinaları değerlendirmeye başladı. Özellikle Havran bölgesinde yaklaşık 20 bin ton mandalina üretimi yapılırken, takoz olarak tabir edilen ve pazardaki ekonomik değerinin düşmesi nedeniyle atılan mandalinalar, kolonya olarak ekonomiye kazandırılıyor.

BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, pazar değeri olmadığı için çöpe giden mandalinaların uçucu yağını çıkardıklarını söyledi. Yöre çiftçilerini bilgilendirmek için çalıştıklarını belirten Tanrıkulu, "Merkezimizde ArGe çalışmalarının yanı sıra çiftçileri bilgilendiriyoruz. Bunun için çok sayıda kurslar açarken, merkezimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza da bilgiler veriyoruz. Tarımsal ürünlerde katma değeri arttırmak için çalışıyoruz. Havran yöresinde yılda yaklaşık 20 bin ton mandalina üretimi var. Bunun yaklaşık bin tonu takoz tabir edilen pazar değeri olmayan ürünlerden oluşuyor. Bu ürünler çöpe gidiyordu. Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. ArGe çalışması yaptık. Tesislerimizde bu mandalinaların uçucu yağını çıkardık. Daha sonra da Balıkesir bir kolonya şehri olduğu için mandalina kolonyası yaptık" dedi.

Ziraat Mühendisi Uğur Binbir de, "Edremit, Havran ve Burhaniye yöresinde mandalina üretiliyor. Tıbbı aromatik bitkilerde olduğu gibi mandalinanın da uçucu yağını çıkardık. Bunu da kolonyaya dönüştürdük. Çok da beğenildi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-12-08 10:30:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.