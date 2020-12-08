Balıkesir'de SGK ve İş Kurumunda mesai saati ayarlaması

Balıkesir’de kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri korona virüsle mücadele kapsamında düzenlenerek, çalışanlarının mesai saatleri 10,0016,00 olarak belirlenmesine rağmen, iş yoğunluğu sebebiyle SGK ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünde mesai 8,3017,30 saatleri arasında yapılacak.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Balıkesir'de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük çalışma saatleri 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10.0016.00 olarak uygulamaya konulmuştur fakat hizmet gereği açısından Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Balıkesir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde 07.12.2020 Pazartesi gününden itibaren normal mesai saatleri Sabah 08.3012.30, Öğle 13.3017.30 uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

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