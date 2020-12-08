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TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Bursaspor: 2

İHA

TFF 1. Lig'in 13. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'a 21 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Bursaspor: 2

TFF 1. Lig’in 13. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'a 21 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Maçtan dakikalar
3. dakikada Ali Akman’ın pasında Burak Kapacak kaleci Zülküf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta attı.
19. dakikada Abdurrahim’in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Halilovic kafa vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.
29. dakikada kontra ataklarla etkili olmaya çalışan Bandırmaspor’da Pote’nin kafa vuruşu kaleci Ataberk’in ellerinde kaldı.
45. dakikada Özer Hurmacı savunmanın arkasına sarktı ve topu Zülküf’ün üzerinden ağlarla buluşturdu. 01
52. dakikada Özer’in ortasında Zülküf topu elinden kaçırdı. Ali Akman boş kaleye topu yolladı ve takımının ikinci golünü kaydetti. 02
68. dakikada Traore'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda İshak Çakmak topu filelere gönderince fark bire düştü. 12
90. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Traore'nin kafa vuruşu kaleci Canberk'te kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Sezgin Çınar xx, Özcan Sultanoğlu xx
RH Bandırmaspor: Zülküf Özer x, Abdurrahim Dursun xxx, Berat Satılmış xx (Hakan Bilgiç dk. 46 x), Mickael Franck Pote xx, İshak Çakmak xxx, Guy Lucien Michel Landel x (Fırat Arıkan dk. 86 ?), Doğan Can Davas x (Selçuk Alibaz dk. 75 x), Onur Akbay xx, Ruben Rayos Serna xx (Lacina Traore dk. 46 x), Emir Halilovic x, Mehmet Yiğit x
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Gökhan Değirmenci, Mert Ali Atakulu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz xx (Canberk Yurdakul dk. 46 xx), Onur Atasayar xx, Cüneyt Köz xxx, Emirhan Aydoğan xx, Ramazan Keskin xx (Ozan İsmail Koç dk. 90 ?), Burak Kapacak x, Özer Hurmacı xx (Recep Aydın dk. 66 x) , Ali Akman xxx, Furkan Emre Ünver xxx, Burak Altıparmak xx, Batuhan Kör xx (Tuğbey Akgün dk. 66 x)
Yedekler: Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Kerem Şen, Eren Güler, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş
Teknik Sorumlu: Fazlı Tan
Goller: Özer Hurmacı (dk. 45), Ali Akman (dk. 52) (Bursaspor), İshak Çakmak (dk. 68 pen.) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Burak Kapacak, Ali Akman (Bursaspor), Emir Halilovic (Bandırmaspor)

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