Altıeylül tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, belediye tarafından tıbbi ve aromatik bitkilerin üretildiği tarlaları ziyaret etti.

Türkiye’yi doyuran şehir olarak bilinen Balıkesir, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminde de adından söz ettiriyor. Altıeylül Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetleri devam eden tıbbi ve aromatik bitki üretimi, bitki çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Altıeylül İlçesi, şifa dağıtan şehir olma yolunda ilerliyor. Pamukçu Mahallesi ile Nergiz Mahallesi arasında bulunan tarlalarda, organik tarım da gerçekleştiriliyor.

Balıkesir’e şifa dağıtacak

Başkan Avcı, ziyareti sırasında gerçekleştirilen fide dikimine de katıldı. Dikimi yapılan bitkiler arasında 700 adet Ekinezya, 700 adet Bilyalı Kekik, 700 adet Melissa, 700 adet Aynısefa, 700 adet Sivri Kekik, 700 adet Ölmez Çiçek, 250 adet Lavanta, 700 adet Biberiye, 700 adet Anadolu Adaçayı ve 700 adet Mercanköşk olmak üzere toplam 6650 adet fide bulunuyor. Organik tarımın yanı sıra tıbbi ve aromatik bitki üretiminin de Altıeylül’e değer kattığını dile getiren Başkan Avcı “Altıeylül Belediyesi olarak organik tarıma önem verdiğimizi her yerde dile getiriyorum. Şu an bulunduğumuz bölgede organik meyve ve sebzenin yanı sıra ilçemize getirisi yüksek olacak bir çalışmanın da içerisindeyiz. Malumunuz olduğu üzere tüm dünyada yapay olandan doğal olana doğru bir dönüş var. Fakat dünya bunu gerçekleştirirken sorunlarla karşılaşıyor. Biz ülke olarak bu açıdan şanslıyız. Özellikle Balıkesir olarak da çok şanslıyız. Türkiye’yi doyuran il unvanı boşuna verilmedi. Türkiye’yi doyuran il Balıkesir diyoruz. Evet Fakat Balıkesir’i doyuran ilçe de Altıeylül’dür. Şimdi de şifa dağıtan ilçe olma yolunda ilerleyeceğiz. Dikimini yaptığımız tıbbi ve aromatik bitkilerin çeşitliliğini arttırmak için de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah doğala ve organiğe olan ihtiyacı da karşılayan olacağız” dedi.

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