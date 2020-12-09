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Bigadiç'in sevilen doktoru İbrahim Ergin, 40 yılı geride bıraktı Bigadiç'te 40 yıldır doktorluk yapan Dr. İbrahim Ergin, kalp ameliyatı olduktan sonra görevine devam ediyor

İHA

Bigadiç'in sevilen doktoru İbrahim Ergin, 40 yılı geride bıraktı Bigadiç'te 40 yıldır doktorluk yapan Dr. İbrahim Ergin, kalp ameliyatı olduktan sonra görevine devam ediyor

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 1 No'lu Aile Sağlık Merkezinde görev yapan Dr. İbrahim Ergin, kalp ameliyatı geçirmesine rağmen pandemi döneminde görevinin başında olmayı tercih etti. Meslekte 40 yılı geride bırakan Dr. Ergin, vatandaşları korona virüse karşı da uyardı.
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 40 yılı aşkın süredir aile hekimi olarak görev alan Dr. İbrahim Ergin, 2011 yılında kalp ameliyatı rağmen pandemi döneminde de görevi başında hizmet vermeye devam ediyor. Bigadiçlilerin de yakından tanıdığı Dr. İbrahim Ergin, pandemi döneminde de vatandaşları yalnız bırakmayarak hasta kabulünü sürdürüyor. Kendisi de Bigadiçli olan Dr. Ergin, "1957 doğumluyum. Bigadiç’in Işıklar köyünde dünyaya geldim. İlkokul eğitim hayatımın 2.5 yılını Bigadiç Işıklar İlkokulu’nda, 1.5 yılını ise Atatürk İlkokulu’nda devam ettim. 5. Sınıfı ise 4 Eylül İlkokulu’nda bitirdim. Bigadiç Ortaokul mezunuyum. Ortaokuldan mezun olduğumda Bigadiç’te lise olmadığı için Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesine gittim. 1974 yılında Muharrem Hasbi Lisesini bitirdim. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandım. 30 Nisan 1980 yılında üniversiteden mezun oldum. 28 Mayıs 1980 yılında Bigadiç Hükümet Doktoru olarak göreve başladım. 1982 yılının ağustos ayında askerden geldikten sonra 1990 yılına kadar serbest hekim olarak çalıştım. 1990 yılında ise Bigadiç 1 Nolu Aile Sağlık Merkezine tayinim oldu. 20002010 yılları arasında Bigadiç Sağlık Grup Başkanlığı görevinde bulundum. 2010 yılında aile hekimliği başlaması nedeni ile 2010 yılından bu zamana kadar aile hekimi olarak görev yapıyorum. Meslek hayatıma başlayalı 40 yıl oldu. İnşallah, hastalar bizi kabul ettiği sürece çalışmaya devam edeceğim" dedi.
Pandemiye dikkat
Korona virüs pandemisi ile ilgili konuşan Dr. Ergin, "Toplum içerisinde çok güzel adetlerimiz vardı. Bir eve misafirliğe gittiğimizde, misafirler oturduktan sonra kolonya ikram edilirdi. Bu kolonya ikramları zamanla ortadan kalktı. Pandemi sürecinde ise insanlar el temizliğini yapabilmek için dezenfektan kullanmaya başladılar. Bu sebeple eski günlerimizi hatırlardık. Bu virüs, insanlara çok güzel şeyler öğretti; temizliği öğretti, dostluğu hatırlattı, insanlarla yan yana gelirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğretti. Öğrettiği güzel şeylerin yanında, bu Pandemi sürecinde çok iyi dostlarımızı kaybettik. Bütün doktor arkadaşlarım; ellerinden geldiğince, bu virüse yakalanmadan görev yapmanın bilinci içerisindelerdir. Meslektaşlarım ve sağlık konusunda her birimin başında yer alanlar; görev bilinci, insanları sevme ve insanlara hizmet bakımından eli öpülesi insanlardır. Sağlık Bakanlığı uzun zamandır; topluluklardan uzak durun, maskenizi takın, el dezenfektanlarınızı kullanın, el ve yüz temizliği kurallarına uyun, sosyal mesafe kurallarına uyun şeklinde neredeyse her gün bize gereken uyarıları yapmaktadır. Yine Sağlık Bakanlığının “Hayat Eve Sığar” sloganı, bu hastalıkta en güzel sözlerden birisidir. Yani insanlar; hem mesafe açısından hem temizlik açısından hem maske açısından uyarılara dikkat etmek zorundalar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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