Bakan Kurum Balıkesir’de incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir’e geldi. Balıkesir’de Avlu, Tren Garı, Çamlık Rekreasyon Alanı ve Tarihi Zağnos Paşa Camii’nde yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek Büyükşehir Belediyesi’nin isteklerini dinledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir ziyaretinde ilk olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Avlu Kompleksini gezdi. İçerisinde alışveriş merkezi, sosyal alanların ve konferans salonlarının bulunduğu Avlu’yu ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tren yolu ve Avlu’nun yanındaki eski ağır sanayi bölgesinin kamulaştırma isteklerinde bulundu.

Avlu ziyaretinin ardından Tren Garı yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yolu inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Çamlık Rekreasyon alanını gezdi. Bakan Kurum’un son durağı ise şehrin merkezinde yer alan Tarihi Zağnos Paşa Camii oldu. Bakan Kurum Zağnos Paşa Camii çevresinde oluşturulan meydandaki çalışmaları inceleyerek caminin avlusuna ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bakan Kurum cami etrafında yapılan inşaatlar ve yüksek binalar hakkında görüşlerini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a yüksek katkı binaların bedelinin ödenerek satın alınmasını istedi. Yüksek katlı binaların Tarihi Zağnos Paşa Camii'ni gölgelediğini söyleyen Bakan Kurum, caminin çevresinde yüksek katlı binaların kamulaştırılarak alanlarının cami meydanına katılmasının uygun olacağını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zağnos Paşa Camii’nde yaptığı incelemelerin ardından çevredeki esnafı ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi’ne gitti. Bakan Kurum’un inceleme gezisine Vali Hasan Şıldak başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte daire müdürleri ve ilgililer katıldı.

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