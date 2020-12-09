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Ayvalık ESO Başkanı Çakırca’dan “Alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın” çağrısı Çakırca, “Gün, dayanışma günüdür. Esnaf ve sanatkârlar da bu milletin evlatlarıdır”

İHA

Ayvalık ESO Başkanı Çakırca’dan “Alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın” çağrısı Çakırca, “Gün, dayanışma günüdür. Esnaf ve sanatkârlar da bu milletin evlatlarıdır”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Esna, ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, vatandaşların alışverişlerini yerel esnaf ve sanatkârlardan yapmalarını istedi.
Küçük esnafların büyük sermayeli zincir marketler karşısında çok zor durumda kaldıklarını hatırlatan Başkan Çakırca, Korona virüs salgını nedeniyle esnaf ve sanatkârların artık evlerine ekmek götüremeyecek duruma düştüğünü ve böylesi zamanda da vatandaşların alışveriş yaparken tercihlerini; mahallenin bekçisi, halkın kötü gün dostu olarak nitelendirdiği küçük esnaf ve sanatkârlardan yana yapmalarını talep etti.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çakırca, “Gerçekten de bu pandemi süreci küçük esnaf ve sanatkârların bel kemiğini kırmıştır. Şu anda esnafın ekonomik durumu hiç de iç açıcı değildir. Ama tüm dünyayı saran Covid19 belasının bir an önce sona ermesi ve esnafın ekonomiye ait değerlerini yeniden kazanmasını diliyorum. Bu bağlamda da öncelikle sağlığımıza dikkat edeceğiz. ‘MaskeMesafeHijyen’ kuralına uyacağız. Umuyorum ki devlet büyüklerimiz, küçük esnaf ve sanatkârların bu sıkıntısını; Bağkur ve SSK prim ödemelerinin ertelenmesinin yanı sıra hibe kredilerle destekleyerek en kısa zamanda çözecektir. ” dedi.
Ayvalık halkından da küçük alışverişlerini küçük esnaflardan yapmalarını rica eden Melih Çakırca, “Çünkü küçük esnaf ve sanatkârlar mahallenin bekçisidir. Mahallenin koruyucusudur. İyi günde de, kötü günde de esnaflar halkımızın yanında yer almıştır. Bu zorlu süreçte de halkımızın alışverişlerinde küçük esnaflarımızı tercih edebilmelerini temenni ediyorum. Çünkü gün, dayanışma günüdür. Esnaf ve sanatkârlar da bu milletin evlatlarıdır.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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