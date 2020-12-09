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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cihat Arslan: “Bu ligin en sağlam takımlarından biri olacağız”

İHA

Cihat Arslan: “Bu ligin en sağlam takımlarından biri olacağız”

Balıkesirspor’da teknik direktör Cihat Arslan, hafta sonu oynanacak olan Eskişehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Balıkesirspor’a memleketinin takımına geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Cihat Arslan, Covid’li oyuncular iyileşip takım tam kadro olana kadar sancılı bir süreç yaşayacaklarını söyledi. Bu ligin en sağlam takımlarından biri olacaklarını vurgulayan Arslan, "El birliğiyle Balıkesirspor’u güzel yerlere getireceğiz" dedi.
BCihat Arslan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Kendi memleketime geldim, o yüzden mutluyum. Yönetim Kurulu sağ olsun benimle çalışma isteğini iletti. Listede de 23 hocanın olduğunu söylediler. Bu hocalarla görüşeceklerini belittiler. Hatta isimlerini de biliyoruz, Türk futboluna hizmet etmiş değerli futbolcular var. Balıkesirli olan, Balıkesir dışında olup kulübe hizmet etmiş olanlar var. Hepsine saygı duyuyoruz. Tabii yönetim kurulu bizimle görüştükten sonra, kendi aralarında karar vermek için toplandılar. Kararda Cihat Arslan ismi çıkınca tekrardan bir heyet oluşturularak bizimle görüşüldü. ‘Hocam böyle bir durum var, sizinle çalışmak istiyoruz’ demeleri bizim için mutluluk vericiydi. Buraya gelirken hiçbir şartımız olmadı. Ne maddi olarak bir şart sunduk. Ne de herhangi bir şey talep ettik. Geçiş sürecinde sıkıntılar yaşandı, bu sıkıntıların birlikte aşılması gerekiyor. İyi bir yönetim kurulumuz var. İyi ve çeşitli bir yönetim kurulumuz var. Muhalif seslerin olması hem güç, hem çeşitlilik hem de üretim katar. Buna da saygı duyuyorum. Böyle bir süreçte benimde fedakarlık yapmam gerekiyordu. Yönetim kuruluna anlaşmayı yaptığımda tek şart ileri sürdüm. 20202021 sezonunda hiçbir alacağım yoktur diyerek imza attım. Neden bunu özellikle söylüyorum, futbol takımımız için yönetim kurulumuz çok büyük fedakarlık veriyor. Balıkesir şehri bu yönetim kurulunu sahiplenmiş ve destek veriyor. Ekibimle beraber, bende o desteği vermek istedim. Takımda güzel bir atmosfer var. Ama covid sürecinde teknik direktörlerin işleri daha zor. Sonradan gelmenin sıkıntılarını da yaşıyoruz. Kendi memleketimiz olduğu için, hem de işimiz gereği takımın bütün naklen yayınlanan maçlarını izledim. Tabi ki kafamızda bir analiz var. Ama bu covid sürecinde ilk etapta 14 futbolcu daha sonra 5 futbolcu pozitif çıkınca biraz planlarımız değişti. Buna da adapte olmaya çalışıyoruz. İnandığımız güvendiğimiz futbolcular 12 hafta oynayamayacak. Bu zorlu süreci içeride bulunan genç karakterli oyuncularla doğru yönetmeye çalışıyoruz. İnandığım bir şey var, hastalık ve sakatlık süreçleri geçtiği zaman Allah’ın izniyle bu ligin sağlam bir takımı olacağız. Bunu hem çalışmalarda hem de saha dışındaki davranışlarda görüyorum. Bu ligin sağlam takımlarından biri olma yolunda ilerliyoruz. Her zaman rakiplerimize saygı duyuyor ve saygı duymaya çalışıyorum. Sonuçta rakibimizin genç ya da yaşlı oyuncusu diye bir şey görmüyorum. Giyilen forma her zaman kutsaldır. Sahaya çıkan her oyuncuda değerlidir. Rakiplerimizi öyle görüyorum. Eskişehirspor’un tabi ki sıkıntılı bir süreçleri var ama onlara saha içerisinde saygı göstermemiz lazım. Rakibe saygı ciddiye alarak olur. Rakibin futbol aklına, formasına camiasına saygı duymak zorundayız. Güzel bir karşılaşma bekliyoruz. İnşallah kazanan taraf olup iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Cihat Arslan Akhisar’a gitti, öyle değil mesele. Benim ayrıldığım dönemde seçimde ittifaklar yoktu. Muhalefetler vardı, birbirleri arasında. Çatışan kurumlar vardı. Ben o dönem ortada kaldım o günkü şartlarda. Tuna başkanı çok seviyorum. Ama o dönemki siyasî irade farklıydı, kulübün yapısı farklıydı. Birbirine destek vermeyen bir yapı söz konusuydu. Ben Akhisar’dan teklif almadan ayrılma kararımı bildirdim. Süper Lig’in zevki, keyfi orada olma isteği her hoca, her oyuncu için doğal tabi. Orada çalışma durumu varken, böyle kararlar alabiliyorsunuz. Hocaya oradan teklif geldi burayı bıraktı diye konuşmak yanlış. O günkü şartlarda ben zaten bırakmıştım sonra teklif geldi. Bunu bu saatten sonra konuşmanın da bir faydası var mı bilmiyorum. 20 sene gurbette yaşadım. Biz memleket deyince gözümüz yaşaran insanlarız. Birileri farklı söyleyip, diğerleri farklı algılayabilir. Ama bizim memleket sevdamızı tartacak tartı da kimsede yoktur”

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