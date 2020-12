Bakan Kurum, Balıkesir´de incelemelerde bulundu (2)

BALIKESİR'DE 2023'E KADAR 15 BİN KONUT DÖNÜŞECEK

Balıkesir´deki programı kapsamında basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün öncelikleri olduğunu ve bu kapsamda kentte 2023 yılına kadar 15 bin konutu tamamlayarak vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantının ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik´in de katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Bakan Kurum, kentsel dönüşümün her zaman öncelikleri olduğunu söyledi.

Balıkesir´in kentsel dönüşümünden millet bahçelerine, altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına ilişkin istişarelerde bulunduklarını anlatan Bakan Kurum, "Hedefimiz tarihi değerlerimizi korumak, gün yüzüne çıkarmak. AK Parti iktidarları döneminde şu ana kadar şehrimize eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, çevre ve şehirciliğe kadar 30 milyar liralık yatırım yapıldı. Yeni yatırımları da yapmaya devam ediyoruz. Tabi kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü bizim her zaman önceliğimiz oldu ki Balıkesir ilimiz de Kuzey Anadolu fay hatları üzerinde depremin yaşandığı, hissedildiği bir bölgemiz. Bu konuda belediyelerimizin önceliğinin de deprem dönüşümü olması gerektiğini bugün toplantıda vurguladık. Hazırlanan deprem dönüşümü mastır planı çerçevesinde de şehrimizde dönüşmesi gereken alanların, vatandaşlarımızın rızasıyla hızlı, yerinde, gönüllü prensipleriyle dönüştürecek adımları atacağımızı burada bir kez daha ifade etmek isterim. Sağlıklı binalara bir an önce Balıkesir´imizi kavuşturmamız gerekli. Dönüşmesi gereken konutlarla ilgili Türkiye´de bir hedef koyduk ve bu hedef doğrultusunda Balıkesir´de de çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 2 bin 609 binada, 5 bin 683 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık ve bu bağımsız bölümlerden de 5 bin 100´ünün yıkımını gerçekleştirdik. Hem kira yardımı hem taşınma yardımı desteklerimiz oldu. Balıkesir´de kentsel dönüşüm projelerimizi başlatacağımızı bugün burada ilan etmek isterim. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız kanalıyla bugüne kadar 7 bin 400 konutu yaparak vatandaşlarımıza teslim ettik. Hem alt gelir grubu hem de sosyal içerikli konutlarımızda vatandaşlarımız sağlam, güvenli bir şekilde oturuyorlar. Yine 50 bin, 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında devam eden projeleri de bitirdiğimizde Balıkesir'imizde 2023 yılına kadar 15 bin konutu yaparak vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" dedi.

BALIKESİR'E 7 MİLLET BAHÇESİ

Bakan Kurum, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi projesi hedefiyle çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Balıkesir'imizde de 1 buçuk milyon metrekare büyüklüğünde 7 tane Millet Bahçesi yapıyoruz. Bugün bu Millet Bahçelerinden biri olan Çamlık bölgesinde 426 bin metrekarelik proje tamamlanmış durumda. Şehrin merkezinde herkesin ulaşabileceği, faaliyet gösterebileceği, genciyle, çocuğuyla, kadınıyla, yaşlısıyla vakit geçirebileceği bir alan olarak tamamlandı" diye konuştu.

KUŞ CENNETİ KESİN KORUNACAK ALAN OLACAK

Kuş Cenneti'nde yaklaşık 1 buçuk milyon metrekare arazinin kamulaştırılması için çalışmalara başlanacağını kaydeden Bakan Kurum, "Kuş Cenneti'nde yaklaşık 1 buçuk milyon metrekare arazi şahıs mülkiyetinde. Büyükşehir Belediyemizin vatandaşlarımıza bedelini ödemesi karşılığında hazineyle takasını gerçekleştireceğiz ve burayı 'kesin korunacak alan' ilan edeceğiz. Kuş Cenneti Milli Parkı'mız hazine mülkiyetinde yüzyıllarca korunacak. Gelecek nesillerimize, çocuklarımıza aktaracağımız bir doğal alanı korumuş olacağız" dedi.Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-12-09 21:49:00



