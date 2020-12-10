Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı



Fatih Emrah ERDOĞAN/İVRİNDİ (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gebeçınar ve Gümeli mahalleleri, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

İvrindi ilçesi kırsal Gebeçınar ve Gümeli mahallelerinde, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine İvrindi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İvrindi ilçemize bağlı Gebeçınar ve Gümeli mahallelerinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalleler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 09.12.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-12-10 11:31:13



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