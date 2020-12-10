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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül Belediyesi can dostlarını unutmadı

İHA

Altıeylül Belediyesi can dostlarını unutmadı

Altıeylül Belediyesi küçük dostlarımızı yalnız bırakmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarına mama dağıtarak veteriner eşliğinde bakımlarını yaptı.
Kış ayının yaklaşmasıyla sokak hayvanlarının bizlere olan ihtiyacı giderek artıyor. Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bu ihtiyacı gidermek için tekrar kolları sıvadı. 2020 yılı boyunca 5 ton mama küçük dostlarımıza ulaştırıldı; 20 adet de barınak desteği sağlandı.
Sağlık işleri yardıma koştu
Sokak hayvanlarının rutin bakımı sırasında Organize Sanayi Bölgesi kamyoncular garajı bölgesinden gelen ihbarı değerlendiren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı halde bulunan sokak köpeğine müdahale etti. Çeşitli yerlerinden yaralı olan köpeğe Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk yardım uygulandı. Daha sonra da veteriner hekim eşliğinde hayvan barınağına götürülen yaralı köpeğin tedavisine başlandı.
Başkan Avcı, “Onlar Allah’ın dilsiz kullarıdır”
Sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi hususunda hassas olduklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Soğuk kış günleri kapımızda. Sokak hayvanları özellikle bu zamanlarda yiyecek bulma konusunda sıkıntı çekiyor. Hele ki karantina günlerinde yalnız başına kalan küçük dostlarımız daha da zorlanıyor. Bizim gönlümüz buna el vermez. Onlar Allah’ın dilsiz kullarıdır. Onların aç uyuduğu bir gecenin hesabı bizden sorulur. Biz bunun hesabını Allah’a veremeyiz. Çok şükür ki Altıeylül İlçesi olarak hayvanlar konusunda çok hassasız. Kovid19 münasebetiyle getirilen kısıtlamaların can dostlarımıza yansımasına müsaade etmeyeceğiz. Onların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun Uzman arkadaşlarımız ve veteriner hekimlerimiz gece/gündüz onlarla ilgilenmeye devam ediyor. Benim hayvansever vatandaşlarımızdan bir ricam var. Eğer ki çevrelerinde yardıma muhtaç bir can dostumuz varsa, lütfen bize bildirsinler. Biz kendimize düşen görevi yapmaya her zaman hazırız” şeklinde konuştu.
Vatandaşlar, yardıma muhtaç sokak hayvanlarını 0 533 154 01 01 numaralı WhatsApp ihbar hattı ya da 444 06 09 numaralı Altıeylül Çözüm Merkezi üzerinden bildirebilirler.

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