Araçla çarpışan otomobil refüje çıktı, kaza ucuz atlatıldı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil refüje çıkıp direğe çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akçay Mahallesi Edremitİzmir karayolunda meydana geldi. E.D. idaresindeki 34 HM 8754 Fiat marka araç ile E.A. idaresindeki 10 YV 806 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada 10 YV 806 plakalı araç refüje çıktıktan sonra trafik yön levhası ve elektrik direğine çarparak durdu. Kazaya itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olmayan ve maddi hasarlı atlatılan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.