Edremit AVM'de yanlış yangın alarmı paniğe neden oldu

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir AVM'de teknik arıza nedeniyle çalan yangın alarmı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye olay, Edremit Akçay karayolu üzerinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Yangın alarmının çalması ile kapalı olan AVM’de görevliler panik yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Edremit İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda, alışveriş merkezinde yangın sensörlerinin teknik bir hata nedeniyle yanlışlıkla devreye girdiği öğrenildi. Gerekli kontrolleri yapan ekipler, ardından alış veriş merkezinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.