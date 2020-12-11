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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı'da imkanı olmayan 150 öğrenciye tablet

İHA

Sındırgı'da imkanı olmayan 150 öğrenciye tablet

Covid19 ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim devam ediyor. Sındırgı Belediyesi ve kaymakamlık öncülüğünde BİGEP kapsamında başlatılan Eğitime Destek Kampanyası ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak adına ilk etapta toplanan 150 tablet, okul müdürlerine teslim edildi.
Sındırgı ilçesinde milli eğitim tarafından tespit edilen 250 ihtiyaç sahibi öğrenci için tablet kampanyası devam ediyor. Öğrencilerin uzun süreli kullanmalarını sağlamak adına özellikli olarak alınan tek tip sim kartlı 150 tablet dağıtıldı. Tablet dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Zafer Oktay, "Bugün tablet kampanyasının açılışında buluştuk. Tüm esnaflarımıza da, belediyemize, kurumlarımıza ve destek veren herkese özellikle teşekkür ediyorum. Kısa bir süre içerisinde başlattığımız bu kampanyamızda öğrencilerimizin teknolojiye ve bilgiye rahat ulaşabilmeleri açısından kısa sürede talebimizin isteği ihtiyacımızın önemli bir miktarını toplamış olduk. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kalan miktar için de duyarlı vatandaşlarımızın da hayırsever vatandaşlarımızın da bu kampanyaya destek vermelerini özellikle bekliyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.
Tablet kampanyası hakkında bilgi veren okul müdürlerine teslim töreninde açılış konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da bu mutlu günü "Öğrencilerimiz okullardan ne kadar ayrı da kalsalar, bizler bu işin sorumluluğunun farkında olarak onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık. İçinde bulunduğumuz süreci en iyi şekilde atlatacak çalışmaları gün geçtikçe artırıyor ve güzel sonuçlar alıyoruz. Bugün BİGEP kapsamında başlatılan kampanyamızda sizlerin desteği ile artık tablet eksiği olan öğrencilerimiz eğitimlerine hız kesmeden devam edecektir. Kampanyaya destek veren Kaymakamımız Sayın Zafer Oktay'a, Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş'a ve tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" sözleri ile kutladı.
Tablet dağıtım töreninde konuşan Başkan Ekrem Yavaş, "Doğal şehir Sındırgı'mızda bugün çok önemli bir etkinliğe imza attık. Aslında pandemi dolayısıyla okulların kapalı olması sebebiyle maalesef eğitimimiz iletişimimiz farklı alanlarda oldu. Dijital ortamda oldu. Buna ayak uydurabilecek çocuklarımız var ama maalesef tabletleri yoktu. Hem internetin var olabileceği hem de onları bu iletişime hazır hale getirebilmek maksadıyla bugün 150’nin üzerindeki tableti öğrencilerimizle buluşturduk. Sındırgı'daki hayırsever vatandaşlarımız sponsor oldular ve Sındırgı öğrencileriyle aslında eğitimin devamı için tabletlerini buluşturmuş oldu. Ben hem sponsor olanlara hem belediyemize hem kaymakamlığımıza, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze bu güzel faydalı işten dolayı çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz eğitimin her ortamda var olabileceğini bilmeliler ve kendilerini bu dünyanın değişen şartlarına göre iyi hazırlamalılar. Biz de belediye olarak her daim yanlarında olduk ve olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Pandemi kuralları çerçevesinde Akpınar Yaşam Merkezinde Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, sponsor firma yetkilileri ve 13 okul müdürünün iştirakiyle gerçekleştirilen törende hayırsever iş adamı, esnaf ve vatandaşlar tarafından temin edilen tabletler teslim edildi.

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