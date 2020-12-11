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Karesi Belediyesi atıkları ekonomiye kazandıracak Karesi’ye 1. sınıf atık getirme merkezi kurulacak

İHA

Karesi Belediyesi atıkları ekonomiye kazandıracak Karesi’ye 1. sınıf atık getirme merkezi kurulacak

Karesi Belediyesi çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kuracak. Farklı sınıflarda 13 çeşit atığın depolanacağı tesis ile atık malzemeler ekonomiye kazandırılacak.
Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına Karesi’ye 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulacak. Geri dönüşüm konusunda örnek çalışmalara imza atan Karesi Belediyesi tarafından kurulacak olan merkez, her yıl binlerce ton atığı ekonomiye yeniden kazandıracak. Projeyle ilgili Balıkesir ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a brifing veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan destek gördü.
Farklı sınıflarda 13 çeşit atık depolanacak
Karesi Belediyesi’nin, Karesi’nin 70 mahallesinde her gün dur durak dinlemeden yoğun bir çalışma sergilediğini kaydeden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, daha temiz bir Karesi için, çöp toplanmasından yoğun caddelerin, yaya kaldırımlarının ve meydanların süpürge ile temizlenmesine kadar birçok işlemi kesintisiz sürdürdüklerini ifade etti. Tüm bunların yanında ‘Geri Dönüşüm’ çalışmalarının da kendileri için en önemli konu başlıklarından biri olduğunu ifade eden Başkan Orkan, “Çevre kirliliği tüm dünyada giderek büyüyen, büyüdükçe içinden çıkılamaz bir hal alan ve bu hal sebebiyle geleceğimizi tehdit eden bir mesele. Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışma ise geri dönüşüm çalışmaları. Biz de bu noktada önemli bir çalışmanın altına imza atıyor ve tüm dünyada giderek büyük bir çevre sorunu haline gelen ambalaj atıkları, elektronik atıklar, tekstil atıkları, lastik, akü gibi atıklar başta olmak üzere 13 farklı sınıfta atıkların depolanması için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini hayata geçireceğiz” dedi.

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